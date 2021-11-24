Sporting Lizbon Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
İkinci kripto vurgunu Paralar buhar olduİkinci kripto vurgunu! Paralar buhar oldu#Hecoin
Velayet hakkı için emsallik dava: PCR testi ve aşı kartı dönemiVelayet hakkı için emsallik dava: PCR testi ve aşı kartı dönemi#PCR Testi
Şampiyonlar Ligine Halil Umut Meler damgası Derbiden 2 gün sonra...Şampiyonlar Ligi'ne Halil Umut Meler damgası! Derbiden 2 gün sonra...#Halil Umut Meler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorunlara kalıcı çözüm üretmemiz gerekiyorCumhurbaşkanı Erdoğan: Sorunlara kalıcı çözüm üretmemiz gerekiyor#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Emeklilik, EYT ve ek göstergeyle ilgili önemli detay Toplu ödeme yapılırsa...Emeklilik, EYT ve ek göstergeyle ilgili önemli detay! Toplu ödeme yapılırsa...#Tazminat
Dövüldü, aç bırakıldı, zehirlendi:.. Son sözleri Beni kimse sevmiyor oldu...Dövüldü, aç bırakıldı, zehirlendi:.. Son sözleri "Beni kimse sevmiyor" oldu...#İngiltere
Burası ne İstanbul ne Ankara... Konut fiyatları 1 yılda yüzde 70 arttıBurası ne İstanbul ne Ankara... Konut fiyatları 1 yılda yüzde 70 arttı#Gaziantep
Şaşırtan karar İnsanlar sokakta, kedilere sokağa çıkma yasağıŞaşırtan karar! İnsanlar sokakta, kedilere sokağa çıkma yasağı #Avustralya
Dünyanın son umudu göreve başladı... NASAdan tarihi adım'Dünyanın son umudu' göreve başladı... NASA'dan tarihi adım#NASA
Akılalmaz çözüm Beşikteki bebekleri evlendiriyorlar...Akılalmaz çözüm! Beşikteki bebekleri evlendiriyorlar...#Afganistan
15 bin nüfuslu sitenin doğal gazı kesildi İsyan ettiler15 bin nüfuslu sitenin doğal gazı kesildi! İsyan ettiler#Doğal Gaz
Hapiste haksız yere 15 bin 487 gün yattıHapiste haksız yere 15 bin 487 gün yattı! #ABD
Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü Saniye saniye o anlar...Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü! Saniye saniye o anlar...#Adana
Tanrının gözünde 29 yıldır evliyizTanrı'nın gözünde 29 yıldır evliyiz!#Keanu Reeves
Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz FahriyeBoşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!#Fahriye Evcen
HABERLERSpor Arena Haberleri

Sporting Lizbon Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda?

#Şampiyonlar Ligi#Sporting Lizbon#Borussia Dortmund
Sporting Lizbon Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda

Borussia Dortmund ile oynadığı üç Avrupa kupası maçını da kaybeden Sporting, bu yenilgilerin tamamını Şampiyonlar Ligi gruplarında aldı. Borussia Dortmund'un Avrupa kupalarında Sporting'den daha fazla mağlup ettiği tek takım Galatasaray. Şimdi gözler maç saatine çevrildi. Peki Sporting Lizbon Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Haberin Devamı

Portekiz takımlarına rakip olduğu hiçbir Avrupa kupası maçı berabere bitmeyen Borussia Dortmund'un aldığı dört yenilgi de deplasmanda geldi. Sporting'in Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla yenildiği ve gol yediği takımlar Almanya temsilcileri. Borussia Dortmund bu maçı kazanırsa, Şampiyonlar Lig tarihinde ikinci kez üst üste dört sezon gruptan çıkmış olacak.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 6 puan toplayan Sporting, turnuva tarihinde daha yüksek puana sadece bir kez ulaştı. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son iki maçta Beşiktaş filelerine toplam sekiz gol gönderen Sporting, daha önceki dokuz karşılaşmanın toplamında dokuz gol kaydedebilmişti. Sporting formasıyla çıktığı son iki Şampiyonlar Ligi maçında da gol atan Pablo Sarabia ve Paulinho, Nani'den bu yana Portekiz ekibi adına üç maçlık seri yakalayan ilk isim olmak istiyor. Erling Haaland'ın forma giydiği 12 Şampiyonlar Ligi maçında 20 gol atan Borussia Dortmund, golcü oyuncunun yokluğunda çıktığı dört karşılaşmada rakip filelere sadece beş gol gönderebildi.

SPORTİNG LİZBON BORUSSİA DORTMUND ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Haberin Devamı

Sporting Lizbon Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Mücadele EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şampiyonlar Ligi#Sporting Lizbon#Borussia Dortmund

BAKMADAN GEÇME!

Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi

Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi

#Hülya Avşar
Gürkan - Şebnem Uygun çiftinin bebek heyecanı

Gürkan - Şebnem Uygun çiftinin bebek heyecanı!

#Bengü
25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

#Zeynep Kankonde