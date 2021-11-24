Sporting Lizbon Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Portekiz takımlarına rakip olduğu hiçbir Avrupa kupası maçı berabere bitmeyen Borussia Dortmund'un aldığı dört yenilgi de deplasmanda geldi. Sporting'in Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla yenildiği ve gol yediği takımlar Almanya temsilcileri. Borussia Dortmund bu maçı kazanırsa, Şampiyonlar Lig tarihinde ikinci kez üst üste dört sezon gruptan çıkmış olacak.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 6 puan toplayan Sporting, turnuva tarihinde daha yüksek puana sadece bir kez ulaştı. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son iki maçta Beşiktaş filelerine toplam sekiz gol gönderen Sporting, daha önceki dokuz karşılaşmanın toplamında dokuz gol kaydedebilmişti. Sporting formasıyla çıktığı son iki Şampiyonlar Ligi maçında da gol atan Pablo Sarabia ve Paulinho, Nani'den bu yana Portekiz ekibi adına üç maçlık seri yakalayan ilk isim olmak istiyor. Erling Haaland'ın forma giydiği 12 Şampiyonlar Ligi maçında 20 gol atan Borussia Dortmund, golcü oyuncunun yokluğunda çıktığı dört karşılaşmada rakip filelere sadece beş gol gönderebildi.

SPORTİNG LİZBON BORUSSİA DORTMUND ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

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Sporting Lizbon Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Mücadele EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.