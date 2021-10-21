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Sporting Lizbon-Beşiktaş maçı ne zaman? İşte maçın tarihi

#Sporting Lizbon-Beşiktaş Maçı#Sporting Lizbon-Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda?
Sporting Lizbon-Beşiktaş maçı ne zaman İşte maçın tarihi

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'a 4-1 mağlup oldu. Bu gelişmenin ardından şimdi de deplasmanda oynanacak ikinci maçın tarihi merak konusu oldu. Peki, Sporting Lizbon-Beşiktaş maçı ne zaman?

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Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü hafta maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Grubundaki ilk iki maçında Borussia Dortmund'a 2-1 ve Ajax'a 2-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, üçüncü hafta mücadelesi sonunda puansız bir şekilde son sırada yer aldı. Şimdi ise 4. hafta maçı gündemde. İşte, Sporting Lizbon-Beşiktaş maçı hakkında bilgiler...

BEŞİKTAŞ'IN KALAN MAÇLARI

3 Kasım: Sporting Lizbon - Beşiktaş

24 Kasım: Beşiktaş - Ajax

7 Aralık: Borussia Dortmund - Beşiktaş

SON 16 MAÇTA 2 GALİBİYET

Siyah-beyazlı ekip, son 4 sezonda 16 Avrupa kupası maçına çıkarken bunların sadece ikisini kazanabildi.

Söz konusu 16 maçta rakipleriyle 2 defa berabere kalan Beşiktaş, 12 mücadeleyi ise mağlubiyetle tamamladı.

2018-2019 sezonunda Şenol Güneş yönetiminde Avrupa Ligi'nde Sarpsborg'u 3-1 yenen siyah-beyazlı ekip, bu galibiyetin ardından çıktığı 15 maçta istediğini elde edemedi.

Sarpsborg maçının ardından 2018-2019'da Malmö (0-2, 0-1) ve Genk (2-4, 1-1) maçlarını kazanamadan tamamlayan Beşiktaş, Sarpsborg'u 3-2 yendi.

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Abdullah Avcı'nın teknik direktörlüğünde 2019-2020 sezonunda Avrupa Ligi'nde sadece Slovan Bratislava'ya 2-1'lik skorla üstünlük kurabilen Beşiktaş, sonraki 5 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

Sergen Yalçın yönetiminde geçen sezon iki maçın birinden berabere ayrılan ve birini yitiren Beşiktaş, bu sezon ise 3 mağlubiyet almaktan kurtulamadı.

C GRUBUNDA SON HAFTA

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın da bulunduğu C Grubu'nda Ajax, sahasında Borussia Dortmund'u 4-0 yendi.

Ajax'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Marco Reus kendi kalesine, 25. dakikada Daley Blind, 57. dakikada Antony ve 72. dakikada Sebastien Haller kaydetti.

 

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#Sporting Lizbon-Beşiktaş Maçı#Sporting Lizbon-Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda?

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