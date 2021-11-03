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Canlı Anlatım: Sporting Lizbon Beşiktaş maçı

#Şampiyonlar Ligi#Sporting Lizbon#Beşiktaş
Canlı Anlatım: Sporting Lizbon Beşiktaş maçı

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun dördüncü maçında Sporting ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Haberimizde Sporting Beşiktaş maçının canlı anlatımı ile birlikte canlı maç skorunu ve pozisyon özetlerini takip edebilirsiniz.

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Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 4. maçında Sporting ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

İlk yarı oynanıyor

Sporting: 0

Beşiktaş: 0

Goller

İLK 11'LER

Sporting: Adan, Feddal, Coates, Inacio, Reis, Palhinha, Matheus, Porro, Gonçalves, Sarabia, Paulinho.

Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Montero, Rıdvan, Mehmet Topal, Josef, Atiba, Ghezzal, Cyle Larin, Kenan Karaman

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Portekiz'in Sporting Lizbon takımına konuk olan Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 228. mücadelesine çıktı. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 227 maçta rakiplerine 84 kez üstünlük kurdu. 96 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 47 mücadeleden berabere ayrıldı.

Beşiktaş, Sporting Lizbon karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 48. mücadelesini yapacak. Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 8. kez mücadele edecek siyah-beyazlı takım, yaptığı 47 karşılaşmada rakiplerine 13 kez üstünlük kurdu. 9 maçta berabere kalan Beşiktaş, 25 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

GRUPLARDA TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ

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Katıldığı son Şampiyonlar Ligi organizasyonunda grup mücadelesini yenilgisiz tamamlayan Beşiktaş, bu performansıyla Türk futbol tarihine geçti. Bu sonuçla Türk takımları arasında grubu yenilgisiz tamamlayan ilk takım unvanını alan siyah-beyazlı ekip, 14 puanla Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda en fazla puana ulaşan Türkiye temsilcisi oldu.

SPORTİNG LİZBON BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANIYOR, MAÇ ŞİFRELİ Mİ? 

Sporting Lizbon Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı saat 23:00'da başladı. Mücadele EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanıyor.

PORTEKİZ TEMSİLCİLERİNE KARŞI KAZANMAKTA ZORLANIYOR

Portekiz takımlarıyla Avrupa kupalarında 17 kez karşılaşan siyah-beyazlı ekip, bunların sadece 3'ünü kazanabildi. Beşiktaş, Portekiz ekiplerine karşı 3 galibiyetini de deplasmanda aldı. Bu ülke takımlarına 8 kez mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 6 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Portekiz temsilcilerine 21 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 28 gol gördü. Beşiktaş, Sporting Lizbon ile İstanbul'da yaptığı karşılaşmada rakibine 4-1 mağlup oldu.

3 KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI

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Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi. Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.

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#Şampiyonlar Ligi#Sporting Lizbon#Beşiktaş

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