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Sporting kazandı, Benfica zirveyi kaptırdı! Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü...

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#Benfica#Portekiz Ligi#Sporting Lizbon
Sporting kazandı, Benfica zirveyi kaptırdı Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2024 01:32

Portekiz Ligi'nin 16. haftasında Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği karşılaşmada Benfica, konuk olduğu Sporting Lizbon'a 1-0 mağlup oldu ve liderliği kaptırdı.

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Portekiz Ligi'nin 16. haftasında Sporting Lizbon ile Benfica zirve mücadelesinde karşılaştı.

Estadio Jose de Alvalade'de oynanan maçta 29. dakikada Geny Catamo'nun golüyle sahadan 1-0 galip ayrılan Sporting Lizbon, liderliği Benfica'dan aldı.

Milli futbolcularımızdan Kerem Aktürkoğlu 75, Orkun Kökçü ise 90 dakika forma giydi.

Karşılaşmadan 3 puanla ayrılan Sporting, 40 puana ulaşarak zirveye yerleşti. 38 puanda kalan Benfica ise üçüncü sıraya geriledi.

Sporting, Portekiz Ligi'nin 17. haftasında Guimaraes deplasmanına gidecek. Benfica ise Braga'yı konuk edecek. 

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#Benfica#Portekiz Ligi#Sporting Lizbon

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