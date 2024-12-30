Sporting kazandı, Benfica zirveyi kaptırdı! Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü...

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Portekiz Ligi'nin 16. haftasında Sporting Lizbon ile Benfica zirve mücadelesinde karşılaştı.
Estadio Jose de Alvalade'de oynanan maçta 29. dakikada Geny Catamo'nun golüyle sahadan 1-0 galip ayrılan Sporting Lizbon, liderliği Benfica'dan aldı.
Milli futbolcularımızdan Kerem Aktürkoğlu 75, Orkun Kökçü ise 90 dakika forma giydi.
Karşılaşmadan 3 puanla ayrılan Sporting, 40 puana ulaşarak zirveye yerleşti. 38 puanda kalan Benfica ise üçüncü sıraya geriledi.
Sporting, Portekiz Ligi'nin 17. haftasında Guimaraes deplasmanına gidecek. Benfica ise Braga'yı konuk edecek.