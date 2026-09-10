Sporting-Galatasaray maçını yazdılar: Cevap veremedi! 90 dakika çıkaramayan takım

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Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile karşı karşıya geldi.

Başkent Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı'nda oynanan mücadelede Sarı-Kırmızılılar 3-1 yenildi.

Mücadeleye hızlı başlayan Galatasaray, 6. dakikada Lucas Torreiraile 1-0 öne geçti.

Maçın 27. dakikasında Sporting, Geny Catamo'nun attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

İlk yarı, 1-1 beraberlikle sonuçlanırken Portekiz temsilcisi, 56. dakikada penaltı kazandı. 57. dakikada topun başına geçen Luis Suarez, topu ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.

Karşılaşmanın 63. dakikasında Sporting Lizbon'un kullandığı frikikte topun başına geçen Rodrigo Zalazar,fileleri havalandırdı ve fark 2'ye çıktı.

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Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve 3-1 yenilen Galatasaray, lig aşamasına mağlubiyetle başladı. Sporting Lizbon ise Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başladı.

HÜRRİYET SPOR YAZARLARI GALATASARAY'I DEĞERLENDİRDİ

Hürriyet spor yazarları Güntekin Onay ve Banu Yelkovan, sarı kırmızılıların Sporting deplasmanını değerlendirdi.

GÜNTEKİN ONAY: GALATASARAY İYİYDİ AMA...

Maça etkili başladı ama aynı enerjiyi ikinci devre devam ettiremedi.

Galatasaray, Victor Osimhen’siz kadrosuyla ilk yarıda sahanın tamamen hakimiydi. Maçın başlama düdüğü ile birlikte ön alan baskısını çok etkili yapan sarı kırmızılılar, Sporting takımını da şaşırttı. Orta alanda Lucas Torreira ve Sara’nın organizatörlüğünde çok iyi pas yapan temsilcimiz golü de buldu.

Öne geçtikten sonra da oyun anlayışından ödün vermeyen Galatasaray, Sporting’e yaptığı pres ile rakibini sürekli uzun topa zorladı. Ev sahibi ekip beraberlik golü öncesinde bir kaç dakikalığına dengeyi yakaladı ve hiç de aramadığı gole bu bölümde ulaştı. 1-1’e iyi reaksiyon gösteren Galatasaray, Sane ile net bir gol fırsatından yararlanamadı. Açıkçası ilk 45 dakikadaki oyun Şampiyonlar Ligi’nde bir deplasmanda ancak bu kadar pozitif olabilirdi ancak bu oyun ve ilk yarıdaki pozisyonların karşılığı 1-1 olmamalıydı.

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iKiNCi YARIDA ROLLER DEĞiŞTi

İlk yarıda topun arkasında bekleyen Sporting Lizbon, ikinci devrede Galatasaray’ı daha önde karşılamaya başladı. Daha cesur ve agresif bir futbol ile temsilcimizin savunma zaaflarından faydalanarak hem 2 gol buldu hem de net pozisyonlar üretti. Galatasaray ise gerek tempo gerekse de oyun olarak ikinci 45 dakikada Sporting’e cevap veremedi.

3-1’den sonra son bölümde Galatasaray’ın rakip yarı sahada atak görünmesi de rakibin izin verdiği ölçüde oldu. İlk yarıda Sporting’i ön alan baskısı ile zor durumlara düşüren Okan Buruk’un takımı, ikinci devrede aynı enerjiyi devam ettiremedi. Bu seviyede ön alanda yapılan pres, özellikle de bir deplasman maçında ne derece doğru bir strateji, bu tartışılır. Galatasaray’da yorulana kadar Torreira’yı beğendim. Ancak yeni transfer Batrakov, yeteneklerini sergilemek için alan ve zamana ihtiyacı olan ve bu seviyenin altında bir futbolcu görüntüsü verdi.

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BANU YELKOVAN: OSIMHEN'SİZLİK PROBLEMİ

Sporting önünde ilk yarı çok iyi oynayan Galatasaray, ikinci devre Nijeryalıyı çok aradı.

Osimhen'siz ilk 11 açıklandığında birçok Galatasaray taraftarı içinden ‘fena değil’ diye geçirdi; bu yüksek sesli bir iddia değil, olsa olsa bir teselli cümlesiydi. Ama en cesur hayalde bile 5. dakikada öne geçmek yoktu. Sonra top biraz karambol, biraz Torreira ağlara gitti, hakem golü verdi. Alvelade’de 45 dakika boyunca oynayan taraf Galatasaray oldu.

İlk yarı, Galatasaray’ın ligde henüz göstermediği bir seviyeydi. Maç öncesi Sporting’in topa sahip olacağını, Galatasaray’ın hızlı kontralar kovalayacağını düşünenler bile şaşırdı. 24. dakikada VAR’dan gelmeyen kırmızı karta bile kimse üzülmedi, ne de olsa takım oynuyordu. Osimhen olsa maç çoktan kopardı. Ama yoktu. Ev sahibi 27. dakikada Catamo’yla eşitliği yakaladı

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TORREIRA YORULUNCA NE OLACAK?

Devre arasında herkes Torreira 60. dakika civarında yorulduğunda ne olacağını sorguluyordu. Galatasaray o eşiği göremedi bile. İkinci yarı, önce VAR’dan teyitli penaltıyla ev sahibi lehine 2-1’e geldi, ardından Zalazar’ın 25 metreden üst köşeye bıraktığı frikikle 3-1’e. İkinci yarı başlar başlamaz maç bitti.

Geçen sezonun ilk Şampiyonlar Ligi maçında deplasmanda Frankfurt’a karşı 8. dakikada öne geçmiş, eve 5-1’lik skorla dönmüştü Galatasaray. Daha o travmayı atlatamamış taraftarlar bir deja-vu yaşıyordu. İlk yarıdaki verilmeyen kırmızı kart ve Türkiye’de büyük olasılıkla VAR’dan dönecek penaltı sorgulanmaya başladı.

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Bizde VAR, hakemin kararını değil, kendini koruyor; ekran açıldığı an hakem derin bir nefes alıyor. UEFA’da hakemin yorumu, bariz biçimde yanlış değilse VAR sonrası da ayakta kalıyor. Nitekim bu maçta hakemin kararı üç kez tartışıldı üçünde de karara dokunulmadı.

90 DAKiKAYI ÇIKARAMAYAN TAKIM

Maçın son dakikalarında yapabileceği tüm değişiklikleri yaparak tabelayı değiştirmeye çalıştı Okan Buruk. Pozisyonları artırsa da skor değişmedi.

Bardağın dolu tarafına ilk 45’teki oyunu bol kepçe koysak bile ancak çeyreğini doldurur. Geriye, kendi mevkiinde oynamayan oyuncular ve 90 dakikayı çıkaramayan bir takım kalır. Geçen sezon o ilk maçtan sonra son 16’ya çıkan performansı hatırlayanlar bile, bu fazlasıyla Osimhen’e bağımlı oyunu sorgulamaya başlar.