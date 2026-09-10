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Sporting - Galatasaray maçı sonrası ülke puanı güncellendi!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Sporting#Şampiyonlar Ligi
Sporting - Galatasaray maçı sonrası ülke puanı güncellendi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2026 09:30

UEFA Şampiyonlar Ligi açılış haftasında temsilcimiz Galatasaray, konuk olduğu Sporting Lizbon'a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından ise ülke puanı güncellendi.

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José Alvalade Stadyumu'nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

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Mücadeleye iyi başlayan "Cimbom" 5. dakikada Gonçalo Inacio'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

İlk 10 dakikada oyunun hakimi olan ve pozisyonlara giren Galatasaray, daha sonra kontrolü rakibine kaptırdı. Yeşil-beyazlı ekip, Geny Catamo'nun 27. dakikada kaydettiği golle beraberliği yakaladı.

Sporting'in beraberlik golünden sonra dengeli geçen mücadelede sarı-kırmızılılar, Leroy Sane ile 37. dakikada net bir gol fırsatından yararlanamadı. Başka gol sesi çıkmayınca ilk 45 dakika 1-1 eşitlikle sona erdi.

Sporting - Galatasaray maçı sonrası ülke puanı güncellendi

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Galatasaray, karşılaşmanın ikinci yarısında rakibinin geri dönüşüne engel olamadı. Maçın 57. dakikasında Luis Suarez'in penaltı golüyle 2-1 geri düşen sarı-kırmızılılar, 63. dakikada Rodrigo Zalazar'ın frikikten kaydettiği golle sahadan 3-1 yenik ayrıldı.

İŞTE ÜLKE PUANINDA SON DURUM:

1- İngiltere | 102.019 puan

2- İtalya | 87.874 puan

3- İspanya | 82.493 puan

4- Almanya | 80.402 puan

5- Fransa | 68.153 puan

6- Portekiz | 64.550 puan

7- Belçika | 59.050 puan

8- Hollanda | 52.395 puan

9- Türkiye | 49.675 puan

10- Polonya | 45.125 puan

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#Galatasaray#Sporting#Şampiyonlar Ligi

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