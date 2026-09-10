Sporting - Galatasaray maçı sonrası Nihat Kahveci'den hakem tepkisi: 'Böyle penaltı olmaz!'

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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Sporting'e 3-1 mağlup oldu.

Karşılaşmayı Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Portekiz’e gidiyorsun. Dört buçuk saat uçuyorsun. Osimhen yok, Lemina yok, Singo zaten hiç yok; onu saymıyorum. Abdülkerim oynamıyor. Jakobs’la stoper çıkıyorsun. Öyle bir ilk yarı oynuyorsun ki, 6. dakikada Jakobs uzun taç atıyor, karambol oluyor, bir daha taç oluyor. Jakobs taçı atıyor, ardından Torreira golü atıyor. Bundan daha iyi bir başlangıç olamaz."

"Sporting geçen sezon kadroyu satmış, değiştirmiş ama bu sezon lige de iyi başlamış. Bundan daha iyi bir ilk yarı oynayamazsın. Rakip bir buçuk kez geliyor, bir gol atıyor. Orada Sara ile Batrakov uzaklaştıramıyor. Catamo 27. dakikada bir şut çekiyor, gol oluyor. Onun dışında rakibe pozisyon vermiyorsun."

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"Maç 3-1. Çünkü ben nereden bileyim Sporting’in Norveçli bir hakem transfer edeceğini? İkinci yarı 12 kişiyle oynadı. Hiç kimse kusura bakmasın. Böyle penaltı olur mu ya? Olmaz."

"Şu renkleri bir kenara bırakalım. Fenerbahçeliliğimizi, Beşiktaşlılığımızı, Trabzonsporluluğumuzu, Çorumsporluluğumuzu, Kayserisporluluğumuzu, Samsunsporluğumuzu bir kenara bırakalım. Böyle penaltı olur mu? Bana söyleyin, neyi penaltı? Uğurcan mı dokundu, Jakobs mu dokundu? Bana göre Jakobs topa dokunuyor. Suarez, Jakobs’un alt adalesine vuruyor. Ben bunu gördüm. Gözlerimde bir sıkıntı yoksa, 47 yaşındayım, benim gördüğüm böyle penaltı olmaz."