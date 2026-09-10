Sporting - Galatasaray maçı Portekiz'de manşetlerde: 'Sporting, Türkleri 'Türk gibi' oynamaya zorladı!'

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında dün gece konuk olduğu Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 mağlup oldu.

Mücadeleye iyi başlayan ve 5. dakikada Gonçalo Inacio'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen Galatasaray; 27. dakikada Catamo'nun, 57. dakikada Suarez'in (penaltıdan) ve 63. dakikada Zalazar'ın attığı gollere engel olamadı ve sahadan 3-1 yenik ayrıldı.

Portekiz basını, Galatasaray'ın oldukça etkili başladığı maçta dakikalar ilerledikçe oyunun hakimiyetini kaybettiği görüşünde birleşerek zorlu mücadeleyi dikkat çeken başlıklarla manşetlere taşıdı. İşte Sporting - Galatasaray maçının Portekiz basınındaki yansımaları...

MAISFUTEBOL: "GALATASARAY 'TÜRK KAHVESİ' İSTEDİ, SPORTİNG ONLARA LİZBON USULÜ 'BİCA' SERVİS ETTİ"

'Bir Türk kahvesi lütfen.' Galatasaray, maçın oynandığı Alvalade Stadyumu'na vardığında aşağı yukarı böyle bir istekte bulundu. Sert, koyu, şekersiz servis edilen bir kahve. Ve daha 6. dakikada Torreira karambolden yararlanarak Sporting'i geriye düşürdü. Ancak tezgah Portekiz'de, stadyum Alvalade'ydi ve çekilmeyi bekleyen bir bica (Lizbon usulü kahve) vardı.

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Galatasaray ne istediğini tam olarak bilen bilen bir takım gibi sahaya çıktı. Sporting ise belki de gecenin önemini henüz kavramaya çalışırken oyuna girmekte gecikti. İlk dakikalarda Türkler oyuna damgasını vurdu. Yıldızlar boşluklar buldu, Sporting orta sahasından çıkmakta büyük zorluklar yaşadı. 6. dakikada Sporting ceza sahasında yaşanan büyük bir karambolde, Torreira golü attı. Türk kahvesi servis edilmişti.

BİR 'BİCA' LÜTFEN

Alvalade gerginleşti. Yuhalamalar başladı ve Sporting, bu dakikalarda Türk takımına karşı bir çözüm bulamıyor gibi görünüyordu. Ta ki 21. dakikada ilk hayat belirtisi ortaya çıkana kadar. Guilherme golü attı ancak ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı. Skor tabelası değişmedi ama tribünlerde büyük etki yarattı ve Alvalade uyandı. Bundan 5 dakika sonra ise Catamo'nun beraberlik golü geldi.

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Bu, Türk kahvesinden farklı bir içecekti. Daha küçük, daha tanıdık. Evet bu bir bica'ydı!

İlk yarı berabere bitti ama hisler farklıydı. Galatasaray maça üstünlük kurarak başlamıştı ancak Sporting skoru eşitlemiş ve oyuna ağırlığını koymuştu.

SUAREZ HESABI İSTEDİ, ZALAZAR ÖDEDİ

İkinci yarıda Sporting ritmini kaybetmedi. Luis Suarez rakip ceza sahasında düşürülmesiyle takımına kazandırdığı penaltıyı, gole çevirmeyi de başardı. Rüzgar tersine dönmüştü. İki dakika sonra sahaya Leao girdi. Eski Sporting oyuncusu, taraftarlar tarafından yuhalamalarla karşılandı ve bu yuhalamalar topa her dokunduğunda devam etti. 63. dakikada kazanılan serbest vuruşta Zalazar harika bir vuruşla topu sol üst köşeye gönderdi, Uğurcan çakır tüm gücüyle uzandı ancak o şut kurtarılabilecek bir şey değildi ve Sporting farkı ikiye çıkarttı.

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Sporting dördüncü golü Altimira ile bulmaya yaklaşsa da başarılı olamadı ancak asıl önemli olan iş halledilmişti. Gergin başlayan bir gece, mükemmel bir Avrupa galibiyetine dönüştürülmüştü. Üç puan, sezon başında alınan üst üste 5 galibiyet ve unutulmaz bir geri dönüş.

Galatasaray, Alvalade'ye Türk kahvesi içmeye gelmişti. Sporting onlara Lizbon usulü bir 'bica' servis etti, üç puanı da hanesine yazdırdı.

RECORD: "SPORTING, TÜRKLERİ 'TÜRK GİBİ' OYNAMAYA ZORLAYANA KADAR ZORLANDI"

2026/27 Şampiyonlar Ligi sezonunun ilk maçının ilk dakikalarında dünya tersine döndü. Güçlü ve karakterli bir başlangıç yapması beklenen Sporting; hareketleri kısıtlı, topa sahip olamayan ve hücumda tamamen etkisiz bir görüntü sergiledi. Galatasaray ise Avrupa'nın kralı gibi sahaya çıktı. Özellikle Lucas Torreira'nın liderliğinde top kontrolünü elinde tutan, taktik disiplinini koruyan ve Rui Silva'nın kalesine tehlikeli şekilde yaklaşan bir takım vardı. Alvalade tribünleri yaşananları fark etti ve bazı ıslıklarla takımını uyardı. Ancak 6. dakikada işler daha da kötüleşti. Jakobs'un ceza sahası içine yaptığı uzun taç atışı sonrası yaşanan karambolde top Gonçalo Inácio'ya çarparak ağlara gitti.

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Sporting bu golün etkisini üzerinden atamadı ve daha da kötü bir görüntü verdi. Galatasaray'ın yüksek presi karşısında geriden oyun kurmakta büyük zorluk yaşadı. Dört kez üst üste Türkiye şampiyonu olan Galatasaray sahaya hükmediyor, hiçbir çekince göstermeden önde baskı yapıyordu. Bu durum 19. dakikaya kadar sürdü.

Sporting ilk kez organize bir hızlı hücum geliştirdi ve Suárez topu Uğurcan Çakır'ın ağlarına gönderdi ancak Maxi Araújo'nun önceki pozisyondaki ofsaytı nedeniyle gol geçerli sayılmadı. Bu pozisyon Sporting'e moral verdi. Ev sahibi ekip oyuna daha fazla ortak olmaya başladı, topu daha kaliteli dolaştırdı ve yavaş yavaş Galatasaray'ın özgüvenini kırdı. İstanbul ekibi ilerleyen dakikalarda kaleciden doğrudan Barış Alper Yılmaz'a gönderilen toplara yönelmeye başladı. 27. dakikada Türk savunmasının ceza sahasından topu uzaklaştırmakta yaşadığı hata sonrası Geny Catamo Sporting adına beraberliği getirdi. Bu gol, Sporting'in yükselen performansının bir sonucu oldu.

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Sporting soyunma odasına beraberlikle girdi ve ikinci yarıda Türkleri "Türk gibi" oynamaya zorlamak için fırsatı vardı. Çünkü Türk takımlarının doğasında olduğu iddia edilen taktiksel disiplinsizlik ve oyunun kolayca kopmasına neden olan yapı, Galatasaray'ın aleyhine dönebilirdi.

Rui Borges'in 4-2-3-1 sistemi zaman zaman savunmada beşli hatta altılı bir yapıya dönüşerek Galatasaray'ın geniş hücumunu durdurmayı amaçlıyordu. İlk yarıdaki sorun sistemden çok uygulamadaki eksikliklerdi. Galatasaray ise 4-3-3 düzeninde mükemmel bir taktik disiplinle oynadı. Lucas Torreira oyunun temposunu belirledi, Sané ve Yunus Akgün kanatlardan merkeze kat etti, Barış Alper Yılmaz ise Sporting stoperlerine büyük zorluk çıkardı.

Galatasaray oyunun kontrolünü elinde tutuyor gibiydi. Ancak ikinci yarıda her şey değişti. Galatasaray soyunma odasında karakterini bıraktı ve oyunu yavaşlatmaya başladı. Kaleci üzerinden zaman geçirdi, ilerleme sağlamayan paslarla Sporting'in temposunu düşürmeye çalıştı. Sporting ise rakibinin bu kırılganlığını fark etti. Bir avcı gibi kan kokusunu alan Sporting, fırsatı değerlendirmek için saldırdı. 54. dakikada Jakobs'un müdahalesiyle yerde kalarak takımına penaltı kazandıran Suarez, Uğurcan Çakır'ın köşeyi tahmin etmesine rağmen vuruşu gole çevirerek takımını 2-1 öne geçirdi.

Bu andan sonra Galatasaray daha da dağıldı. Okan Buruk, Sporting savunmasının alan bırakmadığını görünce Rafael Leao'yu oyuna aldı. Ancak İstanbul ekibi daha da dağıldı, bireysel oynamaya başladı ve Sporting oyunun kontrolünü tamamen ele geçirdi. 63. dakikada sahneye Zalazar çıktı. Uruguaylı oyuncu sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta müthiş bir şut çıkardı. Barajın üzerinden yükselen top, ardından alçalarak ağlarla buluştu. Maç boyunca etkisiz kalan Zalazar, kendine güven kazanmasını sağlayacak o özel ana imza attı. Üç dakika sonra oyundan çıktı ve Alvalade tribünlerinden kahraman gibi alkış aldı.

3-1'den sonra Rui Borges skoru korumaya yöneldi, Galatasaray ise tamamen dağıldı. Rafael Leao dışında herkes oyundan kopmuş görünüyordu. Maçın sonlarına doğru Sporting, Altimira ile dördüncü gole yaklaştı. Galatasaray da Gabriel Sara'nın kullandığı tehlikeli serbest vuruşta önemli bir tehlike yarattı ancak Rui Silva gole izin vermedi.

Sporting sahadan galibiyetle ayrıldı. Farklı yüzleri olan bu maç, Sporting'in yüzünde büyük bir gülümsemeyle sona erdi.

ZEROZERO: "GALATASARAY'IN YAŞADIĞI PANİK, SPORTİNG'İN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRDI"

Pasif kalmanın bedeli ağır olur. Sporting de bunu Galatasaray karşısında acı bir şekilde öğrendi. Maça oldukça durgun başlayan ev sahibi ekip, savunmada yaptığı hatanın bedelini erken ödedi. Davinson Sánchez'in kafa vuruşu direkten dönerken, oluşan karambolde Rui Silva son anda müdahale ettiği top, gol çizgisini geçti.

Galatasaray oyunun temposunu hiç düşürmedi. Kontrollü paslarla oyunu yönlendiren sarı-kırmızılılar, özellikle hatlar arasındaki boşlukları kullanarak Sporting savunmasına zor anlar yaşattı.

Rui Borges'in takımı ise yavaş yavaş oyuna ortak olmaya başladı ve bunun karşılığını aldı. Luis Suárez'in attığı gol, Maxi Araújo'nun ofsaytı nedeniyle iptal edildi. Geny Catamo, attığı golle skoru eşitledi. Maç dengelense de Galatasaray önde baskısını sürdürdü ve hücumda etkili olmaya devam etti. 37. dakikada Leroy Sané, Gonçalo Inácio'yu geçtikten sonra sol ayağıyla Sporting kalesini yokladı ancak top az farkla auta çıktı. Böylece Alvalade’de ilk 45 dakika 1-1 eşitlikle sona erdi.

GALİBİYETİ GETİREN İKİ DURAN TOP

İkinci yarıda ise dengeler değişti. Rui Borges'in öğrencileri soyunma odasından daha istekli döndü ve 54. dakikada Issa Doumbia'nın harika pasıyla ceza sahasına giren Luis Suárez, Galatasaray savunması tarafından düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kazandıran Kolombiyalı oyuncu, vuruşu da gole çevirerek Sporting 2-1 öne geçirdi.

Rafael Leão'nun oyuna girmesinin ardından tribünlerden eski oyuncuya yönelik ıslıklar yükseldi. Sporting farkı artırmak için baskısını sürdürdü. Ve beklenen gol muhteşem bir şekilde geldi. Rodrigo Zalazar, ceza sahasının hemen önünden kullandığı serbest vuruşta adeta füze gibi bir şut çıkardı. Top ağlarla buluşurken bu an gecenin en özel görüntülerinden biri oldu.

Galatasaray geri dönmek için çabalasa da Türk ekibinin yaşadığı panik, Sporting'in işini kolaylaştırdı. Bir noktadan sonra Galatasaray'ın hücumdaki hamleleri tamamen kontrolsüz hale geldi ve Okan Buruk oyuna aynı anda üç oyuncu birden dahil etmek zorunda kaldı.

Ancak bu değişiklikler Sporting'in savunma düzenini bozmadı. Ev sahibi ekip üstünlüğünü korudu ve karşılaşmayı galibiyetle tamamladı. Sporting için Şampiyonlar Ligi'ne mükemmel bir başlangıç oldu.