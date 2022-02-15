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Sporting CP Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda?

#Sporting CP#Manchester City#Şampiyonlar Ligi
Sporting CP Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda

Sporting CP Manchester City maçı ile iki takım Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geliyor. Sporting ile Manchester City'nin bugüne kadar Avrupa kupaları eleme turlarındaki tek eşleşmesinde yoluna devam eden taraf Portekiz ekibi oldu. Portekiz'de oynadığı altı Avrupa kupası maçının birini kazanabilen Manchester City, son karşılaşmada geçen sezon Şampiyonlar Ligi finalinde Chelsea'ye mağlup oldu. Şimdi gözler bu akşam oynanacak mücadeleye çevrildi. Peki Sporting CP Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Şampiyonlar Ligi'nde ikinci kez eleme turlarında boy göstermeye hazırlanan Sporting, bu aşamadaki ilk rakibi olan Bayern'e toplamda 12-1'lik skorla mağlup olmuş ve turnuva tarihindeki en farklı iki ayaklı eleme turu sonucunu elde etmişti. Deplasmanda oynadığı son dört Şampiyonlar Ligi eleme turu maçını kazanan Manchester City, turnuva tarihinde bu şekilde üst üste beş galibiyet alan ilk takım olmak istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 11 maçın sadece birinde kalesini gole kapatabilen Manchester City, bu sezonki altı karşılaşmada da gol yedi. Sporting'i çalıştıran Ruben Amorim, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında görev yapan en genç ikinci Portekizli teknik direktör olacak.

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi kariyerinde 40 yaş altı meslektaşlarına rakip olduğu 12 maçı da kazandı ve bu karşılaşmalarda attığı 42 gole karşılık kalesinde sadece dokuz gol gördü. Bu sezon Sporting formasıyla dört Şampiyonlar Ligi golü atan Pote, bu sayıya ikişer gol kaydettiği iki maç sonucunda ulaştı. Pote, turnuva tarihinde Cristiano Ronaldo'nun ardından bir sezonda 3+ karşılaşmada 2+ gol sevinci yaşayan ikinci Portekizli olmak istiyor.Şampiyonlar Ligi'nde görev yaptığı son son 10 maçta dokuz gol atan Riyad Mahrez, elee turlarındaki son altı karşılaşmada altı golde pay sahibi oldu. Cezayirli kanat oyuncusu, geçen sezondan bu yana Kupa 1'de Manchester City formasıyla en fazla gol sevinci yaşayan isim konumunda.

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Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Sporting forması giyen Pote ve Manchester City beki Joao Cancelo'dan daha fazla golde pay sahibi olan tek Portekizli oyuncu Cristiano Ronaldo.

SPORTİNG CP MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sporting CP Manchester City maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Karşılaşma EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak.

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#Sporting CP#Manchester City#Şampiyonlar Ligi

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