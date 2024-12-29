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Sporting CP - Benfica maçı, iki kulüp arasında büyük rekabeti, ekranlara taşıyacak. Sporting CP, ev sahibi avantajını kullanarak bu mücadelede galip gelmeye çalışacak. Ancak Benfica, sahaya son 14 maçtır yenilmeyen bir form grafiğiyle çıkacak. Deplasmanda oynadığı son 6 maçta da mağlubiyet yüzü görmeyen Benfica, Bu karşılaşmayı da kazanarak yoluna devam etmeyi amaçlayacak.Sporting CP Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? İşte, o detaylar

SPORTİNG CP BENFİCA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Portekiz Premier Lig 16. hafta mücadelesi kapsamında Sporting CP - Benfica karşı karşıya gelecek. Mücadele bugün, saat 23.30'da TRT Spor ekranlarında olacak.

SPORTİNG CP - BENFİCA MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ

Tüm Maçlar : İki takım arasında oynanan toplam 197 maçta Sporting CP 58 galibiyet alırken, Benfica ise 89 kez sahadan galip ayrıldı. 50 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Sporting CP Evindeki Maçlar : Evinde oynadığı maçlarda Sporting CP, 38 galibiyet elde etti, 22 maçta ise beraberlik aldı. Benfica'nın ise deplasmanda Sporting CP karşısında 36 galibiyeti bulunuyor.

Benfica'nın Deplasman Performansı: Benfica, son 6 deplasman maçında kaybetmeden yoluna devam ediyor ve toplamda 14 maçtır mağlubiyet yüzü görmedi. Bu, onların formda olduğunun bir göstergesi.

KEREM AKTÜRKOĞLU OYNAYACAK MI?

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Kerem Aktürkoğlu'nun bu karşılaşmada oynayıp oynamayacağı henüz bilinmiyor. Karşılaşmanın oynanacağı saatin yaklaşmasıyla birlikte detaylar olgunlaşacak.