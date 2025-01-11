Sporting CP Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu kupaya çok yakın!

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Sporting CP - Benfica maçı, Portekiz Lig Kupası Finali’nde izleyicilerle buluşacak. İki dev kulüp, tarihinde pek çok kez karşı karşıya geldi. Benfica, bu sezon güçlü bir form yakalayarak finale yükseldi. Sporting CP ise, organizasyondaki etkileyici performansını kupayı müzesine götürerek taçlandırmak istiyor. Maç öncesi, Benfica'nın zaferi, son haftalarda kazandığı maçlarla desteklenirken, Sporting CP'nin de finaldeki mücadeleci ruhu ve savunmadaki sağlam duruşu dikkat çekiyor.

SPORTİNG CP BENFİCA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Portekiz Lig Kupası Finali kapsamında Sporting CP - Benfica karşı karşıya gelecek. Mücadele, 11 Ocak 2025 tarihinde saat 22.45'te TRT Spor ekranlarında olacak.