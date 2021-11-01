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Sporting - Beşiktaş maçını yönetecek hakem açıklandı!

#Beşiktaş#Sporting#Sergei Karasev
Sporting - Beşiktaş maçını yönetecek hakem açıklandı

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 4. haftasında Sporting ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadeleyi yönetecek hakem açıklandı.

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Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Sporting'le deplasmanda oynayacağı mücadeleyi yönetecek hakem belli oldu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; 3 Kasım Çarşamba akşamı saat 23.00'da başlayacak maçı, Rusya Futbol Federasyonu'ndan Sergei Karasev yönetecek. Karasev'in yardımcılıklarını Rus Igor Demeshko ve Maksim Gavrilin yapacak.

Mücadelenin 4. hakemi, yine aynı federasyondan Kirill Levnikov olacak. Kritik maçın VAR hakemliğini ise İspanya Futbol Federasyonu'ndan Juan Martínez Munuera yapacak.

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#Beşiktaş#Sporting#Sergei Karasev

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