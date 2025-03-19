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Sport Talks'ta yeni dönem!

Güncelleme Tarihi:

#Emre Belözoğlu#Süper Lig#Antalyaspor
Sport Talksta yeni dönem
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2025 10:00

Mehmet Arslan'ın ilk konukları Emre Belözoğlu ve Yıldıray Karaer oldu.

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Corendon Airlines’ın 2021 yılında başlattığı ‘Sport Talks’ programında yeni bir dönem başladı. Çekimleri Antalya Lara’daki Corendon Football Center’da yapılan programın ilk bölümde, Corendon Airlines’ın stat isim sponsoru olduğu Antalyaspor’un teknik direktörü Emre Belözoğlu ile Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer bir araya geldi.

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Mehmet Arslan’ın moderatörlüğünde çekilen programda Yıldıray Karaer, Corendon Airlines’ın büyüme yolculuğunu anlatırken sporun dinamizmi ile turizmi ve havacılığı buluşturan yatırım vizyonunun detaylarını paylaştı.

Emre Belözoğlu ise başarılarla dolu futbolculuk yıllarından teknik direktörlüğe evrilen kariyerinden ve gelecek dönemdeki hedeflerinden bahsetti. ‘Corendon Sport Talks’un yeni dönemdeki ilk programı, İngilizce altyazı ve işaret dili desteği ile birlikte Corendon Airlines TV Youtube kanalından izlenebiliyor.

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#Emre Belözoğlu#Süper Lig#Antalyaspor

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