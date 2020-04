Sporseverler için film ve belgesel önerileri S Sport Plus’ta!

COVID-19 salgını nedeniyle evde kalma çağrısına uyan pek çok izleyici, evde iyi zaman geçirmek için film ve belgesel alternatifi araştırıyor.

S Sport Plus, bir solukta heyecanla izleyeceğiniz spor dünyasından ilham veren birçok belgeseli ve klasikleşen film serilerini “Spor Filmleri” kategorisiyle izleyiciye sunuyor.

Dizi Tadında Oscar Ödüllü Bir Belgesel: O.J.: Made in America

Amerikan tarihinin en tartışmalı isimlerinden O.J. Simpson`ın hayatını anlatan Oscar ödüllü belgesel O.J: Made in America, beş bölümlük mini bir dizi olarak karşımıza çıkıyor. Eski Amerikan futbolu efsanesi O.J Simpson'un tartışmalı hayat hikâyesini gözler önüne seren belgesel, ABD tarihinin en medyatik davalarından birini izleyicilere aktarıyor.

Rocky Serisi Dikkat Çekiyor

Bir solukta sporseverlerin hafızalarına kazınan sporcuların hikâyelerini izleyebileceğiniz içerikler arasında yıldız oyuncu Sylvester Stallone’nun başrollerini oynağı Rocky serisi Rocky II, Rocky III, Rocky IV, Rocky V ve Rocky Balboa yer alıyor.

Hollywood'un en sevilen film karakterlerinden olan "Rocky Balboa", Philadelphialı bir boksörün öyküsünü anlatıyor. Bir dönemin umut veren hikâyesi olan Rocky Balbao, izleyicilerin motivasyonunu yükseltecek filmler arasında ön plana çıkıyor.

“S Sport Plus Varsa Evde Sıkılmak Yok”

Hırsları ve başarılarıyla kariyerleri ile birer ilham kaynağı olan başarılı sporcuların ve bu sporculara destek veren asıl kahramanların hayat hikâyeleri “Spor Filmleri” kategorisiyle S Sport Plus kullanıcılarının ajandasına not edilmeyi bekliyor.

S Sport Plus’un özenle hazırladığı film önerileri arasında Basketball Diaries, The Blind Side (Kör Nokta), Invictus (Yenilmez), Raging Bull (Bw), We Are Marshall, The Year Of The Yao başta olmak üzere birçok içerik yer alıyor.Leonardo Di Caprio’nun Lorraine Bracco, Mark Wahlberg ve Ernie Hudson gibi oyuncularla rolleri bölüştüğü Basketball Diaries, hem hikâyesi hem de oyuncuların performansı ile izlenmesi gereken filmler arasında.

Filmde basketbol yıldızı olma hayalleri kuran bir gencin uyuşturucu ile tanışması sonucu geleceğinin tamamen değişmesini konu ediniyor.Sandra Bullock ve Tim McGraw ikilisinin başrollerini paylaştıkları 2009 yapımı The Blind Side (Kör Nokta) da ödüllü yapımlardan biri olarak karşımıza geliyor. John Lee Hancock’ın yönetmen koltuğunda oturduğu bu film; NFL oyuncusu Michael Oher’in sıfırdan başarıya ulaştığı etkileyici bir biyografik film olarak listemizi süslüyor.

Sporun birleştirici gücünü gösteren son derece önemli filmler arasında yer alan 1995 yapımı Invictus (Yenilmez)’de Morgan Freeman ve Matt Damon’ın usta oyunculuk performansıyla beğeni topluyor. Filmde, Nelson Mandela`nın Güney Afrika Rugby milli takımına 1995 Dünya Kupası hazırlıklarında destek vererek tüm ulusa nasıl ilham verdiğini izleyicilerle paylaşıyor.

Tarihe Geçen Maçlar ve Yarışlar S Sport Plus’ta

S Sport Plus keyifli filmler ve belgesellerin yanı sıra spor tarihine geçen maç ve yarışları da kullanıcıların beğenisine sunuyor. Premier Lig ve Bundesliga’da tarihe damga vurmuş maçlar, NBA’de son yılların çekişmeli geçen final karşılaşmaları, dövüş sporlarının ses getiren kemer mücadeleleri ve Formula 1’de özel programlarla birlikte geçen sezonun tüm yarışları S Sport Plus’ta sporseverleri bekliyor. Ayrıca Formula 1’in yeni programı olan F1 E-Sport Grand Prix’leri de önümüzdeki günlerde canlı yayınla S Sport Plus’tan izlenebilecek.