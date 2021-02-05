Sporda özgürlük devrimi! Tüm dengeler yerle bir

Dijital dergi Spor Arena Plus’ın şubat sayısında, sporda dengeleri değiştirecek tarihi bir mahkeme kararı yer alıyor. Avukat Dilay Unan’ın haberi kısaca şöyle: Uluslararası Paten Birliği (ISU), tıpkı diğer federasyonlar gibi, kendi kontrolü dışındaki turnuvalara sporcularının katılmasına izin vermiyor. Sürat patenciler Mark Tuitert ile Niels Kersholt, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’na başvurarak ISU’yu şikayet etti. Komisyon, ISU’nun tutumunu ‘rekabet hukukuna’ aykırı bulup para cezası verdi. ISU, AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi’ne başvurup cezaya itiraz etti. Ancak genel mahkeme de sporcuları haklı buldu. ISU temyize gidebilir. Şayet karar Adalet Divanı’nda onanırsa, sporcular ve kulüpler, bağlı bulundukları federasyonların dışındaki kuruluşların düzenleyeceği etkinliklere katılabilecek.

HAPİSTEN ÇIKAN FUTBOLCU

Ali Varlı, halen Adana Demirspor da forma giyen gurbetçi futbolcu Süleyman Koç’un ‘filmlere konu olacak’ nitelikteki benzersiz yaşam öyküsünü Spor Arena Plus dergisi için kaleme aldı.

CAVCAV'IN MASKESPOR'U!

Gençlerbirliği'nin efsane başkanı İlhan Cavcav’ın futbolcu olarak forma giydiği ve yıllarca destek verdiği Ankara’nın köklü kulübü Maskespor’un ilginç hikayesi, Spor Arena Plus’ta.

SPOR ARENA PLUS 'DERGİLİK'TE

20’ye yakın spor yazarının yazılarıyla katkıda bulunduğu dijital dergi Spor Arena Plus’ı, IOS ve Android işletimli tüm akıllı telefonlardan ve tablet bilgisayarlardan ‘Dergilik’ uygulamasını indirerek okuyabilirsiniz.