Sporda çifte şans zamanı

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Ülkemizde en çok ilgi gören spor dallarının başında gelen futbol ve at yarışı artık aynı programda değerlendirilecek. Ne izleyelim diye ekran karşısına geçen sporseverler arasındaki tartışmaları sonlandıracak program, hem iddaa bülteninde öne çıkan maçların yorumlarını içerirken hem de hafta sonu at yarışı programında yarış tutkunlarının elini kolaylaştıracak bilgileri sunacak. İki güzide sporun bir arada değerlendirileceği Çifte Şans programı bu anlamda Türkiye’de bir ilk olacak.

USTA İSİMLER SAHNEDE

Çifte Şans programını yıllarca birçok önemli ligin maçlarını anlatan ve karşılaşmalarla alakalı tahminlerini futbolseverlerle paylaşan D-Smart Spor Direktörü Aykut Aydın ve at yarışı denince Türkiye’de akla gelen ilk isimlerden TAY TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Cantınaz hazırlayıp sunacak. Futbol ve at yarışında severek takip edilen yorumcu ve ekran yüzleri de sürpriz konuklar olarak programa renk katacak.

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NE ZAMAN VE NASIL İZLEYECEĞİZ?

Çifte Şans, 8 Kasım Cuma saat 20.00’de yayın hayatına başlayacak ve her cuma akşamı aynı saatte izleyicilerle buluşacak. Çifte Şans programını Türkiye’nin yenilikçi dijital platformu D-Smart 77. Kanal Spor Smart, D-Smart GO ve aynı anda @dsmartdunyasi YouTube kanalından canlı izlenebilecek. Programı canlı izleyemeyen sporseverler tekrarını cuma akşamları 23.30’da TAY TV’de seyredebilecek.

İNTERAKTİF İLETİŞİM İMKÂNI

Çifte Şans programını izlerken merak ettiğiniz maçlar ve koşularla ilgili görüşleriniz ile sorularınızı iletebilirsiniz. Youtube’da @dsmartdunyasi hesabında sohbet bölümünden, X, instagram ve facebook’ta @CifteSansSS hesaplarından bizlere ulaşabilirsiniz.