'Sporda artık kadınların başarı hikayeleri anlatılacak'

Pop müziğin süperstar isimlerinden DUA LIPA’nın önderlik ettiği bu platform aracılığıyla, PUMA 2021 yılı boyunca kadın marka elçileriyle beraber ilham verici içerikler üretmeye devam edecek.

“Spor ve eğlence gibi alanlarda daha çok erkeklerin başarıları konuşulur. O yüzden kadınların başarı hikayelerini anlatıyor olmak, eski alışkanlıkları yıkmak açısından çok önemli,” diyen Dua Lipa, sözlerine şöyle devam etti:

“Kadınlar farklı alanlarda başarıdan başarıya koşuyor. Bu hikayeleri kutlamak beni hem heyecanlandırıyor, hem de bana güç veriyor. Aynı zamanda diğer tüm kadınları da daha büyük başarılar elde etmeleri için cesaretlendiriyor."