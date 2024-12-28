Sporda 2024'e damga vuran milli sporcular

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Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde düzenlenen organizasyona tarihinin en kalabalık kafilesiyle katılan Türkiye, 6 altın, 10 gümüş ve 12 bronz olmak üzere toplam 28 madalya elde etti.

Ay-yıldızlılar, Rio 2016'da 3 olan altın madalya sayısını 2'ye katlayarak Paris 2024'te rekor kırdı.

Paralimpik milliler, Tokyo 2020'de rekor olan 15 madalya sayısını ise Paris'te yaklaşık 2 katına çıkararak 28 madalyaya ulaştı ve yine bir rekora imza attı.

İki altın madalya kazanan milli para yüzücü Umut Ünlü Türk spor tarihine geçerken, Golbol Kadın Milli Takımı üst üste 3. kez paralimik oyunları şampiyonu oldu.

Öznur Cüre Girdi, para okçulukta Türkiye'nin 16 yıllık altın madalya hasretine son verdi. Tekvandoda Mahmut Bozteke, erkekler 63 kilo K44'te, judoda ise İbrahim Bölükbaşı +90 kilo J2 sınıfında altın madalya kazanarak branşlarında Türkiye'ye ilk şampiyonlukları getirdi.

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- Yusuf Dikeç olimpiyatlara damga vurdu

Türk sporcular, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndan 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 8 madalyayla döndü.

Boksta Buse Naz Çakıroğlu ve Hatice Akbaş, atıcılıkta Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan milli takım 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde gümüş madalya aldı.

Güreşte Taha Akgül ve Buse Tosun Çavuşoğlu, boksta Esra Yıldız Kahraman, tekvandoda Nafia Kuş Aydın, okçulukta Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı bronz madalya kazandı.

Milli atıcı Yusuf Dikeç, atış tarzıyla Paris 2024'e damgasını vurdu. Sosyal medyada viral olan "Yusuf Dikeç pozu", farklı branşlardaki sporcular için de sevinç gösterisi haline geldi.

Türkiye, olimpiyatlarda madalya sıralamasında ise 64. basamakta yer aldı.

- Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da düzenlenen 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın 12. ve son ayağında şampiyonluğunu ilan etti. Toprak, organizasyonda 2. kez dünya şampiyonu oldu.

Organizasyonu genel klasmanda Toprak Razgatlıoğlu 527 puanla şampiyon tamamlarken, Nicolo Bulega 484 puanla ikinci, Alvaro Bautista ise 357 puanla üçüncü sırada bitirdi.

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- Mete Gazoz'dan ilk Avrupa şampiyonluğu

Almanya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nın klasik yay erkekler finalinde Mete Gazoz, Slovenya'dan Den Habjan Malavasic'i yenerek altın madalya kazandı.

Olimpiyat ve dünya şampiyonluğu bulunan milli sporcu, kariyerinde ilk kez Avrupa şampiyonu olmayı başardı.

Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, finalde İspanya'yı yenerek altın madalya kazandı.

- Ampute Futbol Milli Takımı, ünvanını korudu

Ampute Futbol Milli Takımı, Fransa'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 3-0 yenerek kupanın sahibi oldu.

2017 ve 2021 yıllarında yapılan Avrupa şampiyonalarında da kupayı kazanma başarısı gösteren Türkiye, böylece üst üste üçüncü kez şampiyonluğa ulaştı.

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- Milli güreşçiler Avrupa'da tarih yazdı

Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılan Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 7'si altın toplam 17 madalya kazanan Türkiye, tarihi başarı elde etti.

Grekoromen ve serbest stilde takım halinde şampiyonluğa ulaşan milliler, ilk kez bir Avrupa Güreş Şampiyonası'nda iki kategoride zirvede yer alma başarısı gösterdi.

- Buse Tosun Çavuşoğlu, yılın kadın güreşçisi seçildi

Milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, Dünya Güreş Birliği tarafından 2024 yılının en iyi kadın güreşçisi seçildi.

Dünya Güreş Birliği, kadınlar, erkekler serbest stil ve grekoromende yılın güreşçilerini duyurdu. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 68 kiloda bronz madalya alan son dünya şampiyonu milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, "dünyanın en iyi kadın güreşçisi" seçildi.

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Buse, bu yıl ayrıca kariyerindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Erkekler serbest stilde Gürcü Geno Petriashvili, grekoromende ise Japon Nao Kusaka yılın güreşçisi ödülüne layık görüldü.

- Kış olimpiyatları ve eskrimde tarihi madalya

Milli sporcu Muhammed Bozdağ, 2024 Gangwon Kış Gençlik Olimpiyatları'ndaki kısa kulvar sürat pateni erkekler 1000 metre finalinde 2'nci olarak Türkiye'ye organizasyon tarihindeki ilk madalyasını getirdi.

Güney Kore'de düzenlenen oyunların ikinci günündeki finalde piste çıkan Muhammed, 1 dakika 26.349 saniyelik derecesiyle Çinli Zhang Xinzhe'nin (1:26.257) arkasında gümüş madalyanın sahibi oldu.

Nisanur Erbil de Türk eskrimi açısından tarihi bir başarıya imza attı.

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Milli eskrimci, Tunus'un ev sahipliği yaptığı Kılıç Grand Prix'sinde finale yükselme başarısı gösterdi. Finalde İspanyol Lucia Martin-Portugues'e yenilen Nisanur, 2'nci olarak Türkiye'ye bu branşta ilk grand prix madalyasını kazandırdı.

- Türkiye hentbolda ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katıldı

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde grupta en iyi üçüncü takımlar arasına girerek Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.

Şampiyonanın açılış maçında ev sahibi Macaristan'a yenilen milli takım, daha sonra Kuzey Makendonya ile berabere kaldı. Gruptaki son maçında İsveç'e mağlup olan ay-yıldızlı ekip, ilk kez katıldığı organizasyona veda etti.

- Zeynep Sönmez, kariyerinin ilk WTA şampiyonluğunu elde etti

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası finalinde ABD'li Ann Li'yi 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

22 yaşındaki milli tenisçi, bu şampiyonluğuyla Çağla Büyükakçay'dan sonra bir WTA turnuvası kazanan ikinci Türk kadın tenisçi oldu ve kariyerinde ilk kez dünya sıralamasında ilk 100'e girdi.

Bu yıl ilk 50'de yer alan rakipleri karşısında 3 galibiyet elde eden Zeynep, Jasmin Açık'ta da çeyrek final oynadı.