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Sporda 2021 yÄ±lÄ±nÄ±n en iyileri ödüllendirildi

#Spor Ödülleri#AvcÄ±#Çebi
Sporda 2021 yÄ±lÄ±nÄ±n en iyileri Ã¶dÃ¼llendirildi

Ata Spor KulÃ¼bÃ¼â€™nÃ¼n dÃ¼zenlediÄŸi ve geleneksel hale gelen "Sporun Enleri 2021" tÃ¶reninde Ã¶dÃ¼ller sahiplerini buldu.Â

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Renaissance Polat Ä°stanbul Hotelâ€™de dÃ¼zenlenen tÃ¶rende 2021 yÄ±lÄ± iÃ§erisinde TÃ¼rk sporuna katkÄ± saÄŸlayanlar, ulusal ve uluslararasÄ± turnuvalarda baÅŸarÄ± elde eden sporcular, antrenÃ¶rler ve yÃ¶neticilere Ã¶dÃ¼lleri verildi. TÃ¶rende spor mÃ¼sabakalarÄ±nda gÃ¶rev alan basÄ±n mensuplarÄ± da unutulmadÄ±.Â 

DÃ¼zenlenen tÃ¶rene Eski Devlet BakanÄ± KÃ¼rÅŸad TÃ¼zmen, GenÃ§lik ve Spor Ä°l MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Burhanettin HacÄ±caferoÄŸlu, TÃ¼rkiye SualtÄ± SporlarÄ± Federasyonu BaÅŸkanÄ± OÄŸuz AydÄ±n, teknik direktÃ¶r YÄ±lmaz Vural, Trabzonspor YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi Serdar Ekrem Åžirin, BeÅŸiktaÅŸ YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi Hakan AvÅŸar, Mehmet Akif Åžener, Ä°BB Spor KulÃ¼bÃ¼ Genel Sekreteri Erdem AslanoÄŸlu, YÃ¼zme Federasyonu YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi Selim Kubat, Kanada eski BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Ali RÄ±za Ã‡olakÂ  ve Ã§ok sayÄ±da davetli katÄ±ldÄ±.

Ã–te yandan Trabzonspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Abdullah AvcÄ± ile futbolcu UÄŸurcan Ã‡akÄ±r, GalatasaraylÄ± futbolcu Kerem AktÃ¼rkoÄŸlu, Tokyo OlimpiyatlarÄ±â€™nda para masa tenisi branÅŸÄ±nda altÄ±n madalyanÄ±n sahibi olan Abdullah Ã–ztÃ¼rk ve Tokyo Olimpiyat OyunlarÄ±â€™nda gÃ¼mÃ¼ÅŸ madalya kazanan milli boksÃ¶r Buse Naz Ã‡akÄ±roÄŸlu tÃ¶rene video mesaj gÃ¶ndererek katÄ±lÄ±m saÄŸladÄ± ve teÅŸekkÃ¼r etti.Â 

"YÄ±lÄ±n Spor Ä°nsanÄ±" Ã¶dÃ¼lÃ¼; GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Dr. Mehmet Muharrem KasapoÄŸluâ€™nun olurken, YÄ±lÄ±n Futbol TakÄ±mÄ± Ã¶dÃ¼lÃ¼; BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼â€™ne, YÄ±lÄ±n En BaÅŸarÄ±lÄ± KulÃ¼p BaÅŸkanÄ± Ã¶dÃ¼lÃ¼; BeÅŸiktaÅŸ BaÅŸkanÄ± Ahmet Nur Ã‡ebiâ€™ye, YÄ±lÄ±n Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Ã¶dÃ¼lÃ¼; Trabzonspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Abdullah AvcÄ±â€™ya, YÄ±lÄ±n En Ä°yi Futbolcusu Ã¶dÃ¼lÃ¼; UÄŸurcan Ã‡akÄ±râ€™a, YÄ±lÄ±n YÄ±ldÄ±zÄ± Parlayan Futbolcusu Ã¶dÃ¼lÃ¼; Muhammed Kerem AktÃ¼rkoÄŸluâ€™na, YÄ±lÄ±n TÃ¼rk Futboluna KatkÄ± Ã¶dÃ¼lÃ¼; YÄ±lmaz Vuralâ€™a, YÄ±lÄ±n Fair-Play Ã¶dÃ¼lÃ¼; gole giderken rakibinin yerde yattÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼nce topu taca atan Erhan Ã‡elenkâ€™e verildi.

DEMÄ°RÃ–REN GRUBUâ€™NA 4 Ã–DÃœLÂ 

Ata Spor KulÃ¼bÃ¼â€™nÃ¼n dÃ¼zenlediÄŸi Ã¶dÃ¼l tÃ¶reninde DemirÃ¶ren Grubuâ€™na 4 Ã¶dÃ¼l verildi. "ÅžanlÄ±urfalÄ± minik hentbolcu Merve AkpÄ±nar: KÃ¶yÃ¼mdeki kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ±n kaderini deÄŸiÅŸtireceÄŸim" haberiyle YÄ±lÄ±n En Ä°yi Spor Haberi Ã¶dÃ¼lÃ¼ DemirÃ¶ren Haber AjansÄ±â€™ndan (DHA) Nesrin AydÄ±n YaldÄ±zâ€™Ä±n olurken, YÄ±lÄ±n En Ä°yi Muhabiri Ã¶dÃ¼lÃ¼ DemirÃ¶ren Haber AjansÄ±â€™ndan (DHA) Serhan TÃ¼rkâ€™e, YÄ±lÄ±n En Ä°yi Spor Gazetesi Ã¶dÃ¼lÃ¼ Fanatik Gazetesiâ€™ne, YÄ±lÄ±n En iyi Foto Muhabiri Ã¶dÃ¼lÃ¼ Fanatik Gazetesiâ€™nden Murat AkbaÅŸâ€™a takdim edildi.Â 

SAÄ°T BABAOÄžLU: ATA SPOR KULÃœBÃœâ€™NDE ARTIK DÃœNYA VE AVRUPA ÅžAMPÄ°YONLARI YETÄ°ÅžTÄ°RÄ°YORUZÂ 

BakÄ±rkÃ¶y Belediyesi KÃ¼ltÃ¼r ve Sosyal Ä°ÅŸler MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Sait BabaoÄŸlu, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nda "Ata Spor KulÃ¼bÃ¼â€™nde artÄ±k dÃ¼nya ve Avrupa ÅŸampiyonlarÄ± yetiÅŸtiriyoruz. Gelinen nokta bu. 3 yÄ±l Ã¶nce baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu organizasyonda Enâ€™e gidenlere de katkÄ± sunalÄ±m, Enâ€™i deÄŸil giden yoldaki insanlarÄ± da deÄŸerlendirelim istedik. BaÅŸta BakÄ±rkÃ¶y Belediyesi BaÅŸkanÄ± BÃ¼lent KerimoÄŸluâ€™na ve katkÄ± sunan herkese teÅŸekkÃ¼r ederim" dedi.Â 

AHMET MURAT BÃœLBÃœL: SIKINTILI GÃœNLERDE BÄ°ZÄ°MLE BÄ°RLÄ°KTE OLDUNUZÂ 

BakÄ±rkÃ¶y Ata Spor KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ahmet Murat BÃ¼lbÃ¼l, "Bu sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± gÃ¼nlerden geÃ§en dÃ¼nyada buraya gelip bizlerle birlikte oldunuz. Hepinize teÅŸekkÃ¼r ederim" diye konuÅŸtu. Â 

CAVÄ°T GANÄ°Ã‡: KATKI SUNAN HERKESE Ã‡OK TEÅžEKKÃœR EDERÄ°ZÂ 

BakÄ±rkÃ¶y Belediyesi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Cavit GaniÃ§ ise "Ata Spor KulÃ¼bÃ¼â€™nÃ¼n dÃ¼zenlediÄŸi organizasyona hepiniz hoÅŸ geldiniz. KatkÄ± sunan herkese Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ederiz" ifadelerini kullandÄ±.

BakÄ±rkÃ¶y Ata Spor KulÃ¼bÃ¼ tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen ve BakÄ±rkÃ¶y Belediyesiâ€™nin desteklediÄŸi "Sporun Enleri 2021" tÃ¶reninde Ã¶dÃ¼le layÄ±k gÃ¶rÃ¼len isimler ÅŸu ÅŸekilde: Â 

"2021 YILI SPOR Ä°NSANI Ã–DÃœLÃœ"Â 

GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Dr. Mehmet Muharrem KasapoÄŸluÂ 

"2021 YILI FUTBOL TAKIMI Ã–DÃœLÃœ"Â 

BeÅŸiktaÅŸ Jimnastik KulÃ¼bÃ¼Â 

"2021 YILI EN BAÅžARILI KULÃœP BAÅžKANI Ã–DÃœLÃœ"Â 

BeÅŸiktaÅŸ Jimnastik KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Ahmet Nur Ã‡ebiÂ 

"2021 YILI TEKNÄ°K DÄ°REKTÃ–RÃœ Ã–DÃœLÃœ"Â 

Trabzonspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Abdullah AvcÄ±Â 

"2021 YILI EN Ä°YÄ° FUTBOLCU Ã–DÃœLÃœ"Â 

UÄŸurcan Ã‡akÄ±rÂ 

"2021 YILI YILDIZI PARLAYAN FUTBOLCU Ã–DÃœLÃœ"Â 

Muhammed Kerem AktÃ¼rkoÄŸluÂ 

"2021 YILI TÃœRK FUTBOLUNA KATKI Ã–DÃœLÃœ"Â 

YÄ±lmaz VuralÂ 

"2021 YILI FAÄ°R-PLAY Ã–DÃœLÃœ"Â 

Erhan Ã‡elenkÂ 

"2021 YILI EN Ä°YÄ° KADIN VOLEYBOL TAKIMI Ã–DÃœLÃœ"Â 

VakÄ±fBank Spor KulÃ¼bÃ¼Â 

"2021 YILI EN Ä°YÄ° ERKEK VOLEYBOL TAKIMI Ã–DÃœLÃœ"Â 

Halkbank Erkek Voleybol TakÄ±mÄ±Â 

"2021 YILI YILIN EN Ä°YÄ° SPOR KULÃœBÃœ Ã–DÃœLÃœ"Â 

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Spor KulÃ¼bÃ¼Â 

"2021 YILI EN Ä°YÄ° VOLEYBOLCU Ã–DÃœLÃœ"Â 

Eda ErdemÂ 

"2021 YILI EN Ä°YÄ° ERKEK SPORCU Ã–DÃœLÃœ"Â 

Mete GazozÂ 

"2021 YILI EN Ä°YÄ° KADIN SPORCU Ã–DÃœLÃœ"Â 

Busenaz SÃ¼rmeneliÂ 

"2021 YILI YILDIZI PARLAYAN SPORCU Ã–DÃœLÃœ"Â 

Emre SakÃ§Ä±Â 

"2021 YILI YILDIZI PARLAYAN SPORCU Ã–DÃœLÃœ"Â 

Toprak RazgatlÄ±oÄŸluÂ 

"2021 YILI YILDIZI PARLAYAN SPORCU Ã–DÃœLÃœ"Â 

AyÅŸe BegÃ¼m OnbaÅŸÄ±Â 

"2021 YILI YILDIZI PARLAYAN SPORCU Ã–DÃœLÃœ"Â 

Buse Naz Ã‡akÄ±roÄŸlu

"2021 YILI PROFESYONEL BOKSTA YILIN EN Ä°YÄ° SPORCU Ã–DÃœLÃœ"Â 

Serdar AvcÄ± (Universal Boxing Organization UBO altÄ±n ve WBC Asya kÄ±tasÄ± gÃ¼mÃ¼ÅŸ kemer sahibi)Â 

"2021 YILI SOSYAL SORUMLULUK PROJESÄ° Ã–DÃœLÃœ"Â 

Mardin 2.Ulusal Spor Ve KadÄ±n Zirvesi / Marmara Ãœniversitesi Eskar MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Prof. Dr. Fatma AyanoÄŸlu Â 

"2021 YILI SOSYAL SORUMLULUK PROJESÄ° Ã–DÃœLÃœ"Â 

SaÄŸlÄ±k Ã‡alÄ±ÅŸanlarÄ± Ä°Ã§in Rusyaâ€™dan TÃ¼rkiyeâ€™ye YÃ¼zme Projesi / KÃ¼rÅŸad TÃ¼zmenÂ 

"2021 YILI BASKETBOL TAKIMI Ã–DÃœLÃœ ve 2021 YILI BASKETBOL KOÃ‡U Ã–DÃœLÃœ"Â 

Anadolu Efes Spor KulÃ¼bÃ¼ Â / Ergin AtamanÂ 

"2021 YILI BASKETBOLDA KARIYER Ã–DÃœLÃœâ€™Â 

Bahar Ã‡aÄŸlar Ã–kten Â 

â€™2021 YILI EN Ä°YÄ° SU SPORLARI SPORCU Ã–DÃœLÃœ ve 2021 YILI SU SPORLARI ANTRENÃ–RÃœ Ã–DÃœLÃœâ€™Â 

Derin Toparlak / Canberk BabaoÄŸluÂ 

â€™2021 YILI YÃœKSELÄ°Åž YAPAN FEDERASYON Ã–DÃœLÃœâ€™Â 

TÃ¼rkiye YÃ¼zme FederasyonuÂ 

"2021 YILI DOÄžAYA DUYARLI SPORCU Ã–DÃœLÃœ"Â 

BirgÃ¼l ErkenÂ 

"2021 YILI SPOR YÃ–NETÄ°CÄ°SÄ° Ã–DÃœLÃœ"Â 

Erdem AslanoÄŸluÂ 

"2021 YILI TÃœRK SPORUNA KATKI Ã–DÃœLÃœ"Â 

Recep KorkutÂ 

"2021 YILI JURÄ° Ã–ZEL Ã–DÃœLÃœ"Â 

Ä°brahim YavuzÂ 

Kenan NuhutÂ 

Rafael AÄŸayevÂ 

Deniz KayadelenÂ 

Zehra ElibolÂ 

Adem SÃ¼leymanoÄŸluÂ 

2.23 Event ve Organizasyon ÅžirketiÂ 

Arif KÄ±zÄ±lyalÄ±n - Cumhuriyet Gazetesi

BASIN Ã–DÃœLLERÄ°Â 

"2021 YILI EN Ä°YÄ° SPOR PROGRAMI Ã–DÃœLÃœ"Â 

A Spor - TakÄ±m OyunuÂ 

"2021 YILI EN Ä°YÄ° SPOR KANALI Ã–DÃœLÃœ"Â 

TRT Spor YÄ±ldÄ±zÂ 

"2021 YILI EN Ä°YÄ° SPOR HABERÄ° Ã–DÃœLÃœ"Â 

Nesrin AydÄ±n YaldÄ±z - DHAÂ 

"2021 YILI EN Ä°YÄ° SPOR GAZETESÄ° Ã–DÃœLÃœ"Â 

Fanatik GazetesiÂ 

"2021 YILI EN Ä°YÄ° SPOR SAYFASI Ã–DÃœLÃœ"Â 

Sabah GazetesiÂ 

"2021 YILI EN Ä°YÄ° SPOR MUHABÄ°R Ã–DÃœLÃœ"Â 

Serhan TÃ¼rk - DHAÂ 

Bozhan MemiÅŸ - Ä°HAÂ 

Hilmi Sever - AAÂ 

"2021 YILI EN Ä°YÄ° FOTO MUHABÄ°R Ã–DÃœLÃœ"Â 

Murat AkbaÅŸ - Fanatik GazetesiÂ 

Murat Ã–nel - AAÂ 

Mehmet Åžirin TopaloÄŸlu Â - Ä°HA

"2021 YILI EN CESUR SPOR PROGRAMI Ã–DÃœLÃœ"Â 

StÃ¼dyoda Futbol - Haluk YÃ¼rekli - TGRTÂ 

"2021 YILI Â SPORA DESTEK VEREN EN Ä°YÄ° Â HABER KANALI"Â 

NTV HaberÂ 

HabertÃ¼rkÂ 

TRT HaberÂ 

"2021 YILI AMATÃ–R SPORA DESTEK VEREN KANAL Ã–DÃœLÃœ"Â 

SportsTV - Ä°lhan UzundurukanÂ 

"2021 YILI AMATÃ–R SPORDA FARKINDALIK YARATAN EN Ä°YÄ° TV PROGRAMI VE YAPIMCISI Ã–DÃœLÃœ"Â 

KRT TV - Sportif YaÅŸam ProgramÄ±

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