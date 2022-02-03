Sporda 2021 yÄ±lÄ±nÄ±n en iyileri Ã¶dÃ¼llendirildi

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Renaissance Polat Ä°stanbul Hotelâ€™de dÃ¼zenlenen tÃ¶rende 2021 yÄ±lÄ± iÃ§erisinde TÃ¼rk sporuna katkÄ± saÄŸlayanlar, ulusal ve uluslararasÄ± turnuvalarda baÅŸarÄ± elde eden sporcular, antrenÃ¶rler ve yÃ¶neticilere Ã¶dÃ¼lleri verildi. TÃ¶rende spor mÃ¼sabakalarÄ±nda gÃ¶rev alan basÄ±n mensuplarÄ± da unutulmadÄ±.Â



DÃ¼zenlenen tÃ¶rene Eski Devlet BakanÄ± KÃ¼rÅŸad TÃ¼zmen, GenÃ§lik ve Spor Ä°l MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Burhanettin HacÄ±caferoÄŸlu, TÃ¼rkiye SualtÄ± SporlarÄ± Federasyonu BaÅŸkanÄ± OÄŸuz AydÄ±n, teknik direktÃ¶r YÄ±lmaz Vural, Trabzonspor YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi Serdar Ekrem Åžirin, BeÅŸiktaÅŸ YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi Hakan AvÅŸar, Mehmet Akif Åžener, Ä°BB Spor KulÃ¼bÃ¼ Genel Sekreteri Erdem AslanoÄŸlu, YÃ¼zme Federasyonu YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi Selim Kubat, Kanada eski BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Ali RÄ±za Ã‡olakÂ ve Ã§ok sayÄ±da davetli katÄ±ldÄ±.



Ã–te yandan Trabzonspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Abdullah AvcÄ± ile futbolcu UÄŸurcan Ã‡akÄ±r, GalatasaraylÄ± futbolcu Kerem AktÃ¼rkoÄŸlu, Tokyo OlimpiyatlarÄ±â€™nda para masa tenisi branÅŸÄ±nda altÄ±n madalyanÄ±n sahibi olan Abdullah Ã–ztÃ¼rk ve Tokyo Olimpiyat OyunlarÄ±â€™nda gÃ¼mÃ¼ÅŸ madalya kazanan milli boksÃ¶r Buse Naz Ã‡akÄ±roÄŸlu tÃ¶rene video mesaj gÃ¶ndererek katÄ±lÄ±m saÄŸladÄ± ve teÅŸekkÃ¼r etti.Â



"YÄ±lÄ±n Spor Ä°nsanÄ±" Ã¶dÃ¼lÃ¼; GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Dr. Mehmet Muharrem KasapoÄŸluâ€™nun olurken, YÄ±lÄ±n Futbol TakÄ±mÄ± Ã¶dÃ¼lÃ¼; BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼â€™ne, YÄ±lÄ±n En BaÅŸarÄ±lÄ± KulÃ¼p BaÅŸkanÄ± Ã¶dÃ¼lÃ¼; BeÅŸiktaÅŸ BaÅŸkanÄ± Ahmet Nur Ã‡ebiâ€™ye, YÄ±lÄ±n Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Ã¶dÃ¼lÃ¼; Trabzonspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Abdullah AvcÄ±â€™ya, YÄ±lÄ±n En Ä°yi Futbolcusu Ã¶dÃ¼lÃ¼; UÄŸurcan Ã‡akÄ±râ€™a, YÄ±lÄ±n YÄ±ldÄ±zÄ± Parlayan Futbolcusu Ã¶dÃ¼lÃ¼; Muhammed Kerem AktÃ¼rkoÄŸluâ€™na, YÄ±lÄ±n TÃ¼rk Futboluna KatkÄ± Ã¶dÃ¼lÃ¼; YÄ±lmaz Vuralâ€™a, YÄ±lÄ±n Fair-Play Ã¶dÃ¼lÃ¼; gole giderken rakibinin yerde yattÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼nce topu taca atan Erhan Ã‡elenkâ€™e verildi.



DEMÄ°RÃ–REN GRUBUâ€™NA 4 Ã–DÃœLÂ



Ata Spor KulÃ¼bÃ¼â€™nÃ¼n dÃ¼zenlediÄŸi Ã¶dÃ¼l tÃ¶reninde DemirÃ¶ren Grubuâ€™na 4 Ã¶dÃ¼l verildi. "ÅžanlÄ±urfalÄ± minik hentbolcu Merve AkpÄ±nar: KÃ¶yÃ¼mdeki kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ±n kaderini deÄŸiÅŸtireceÄŸim" haberiyle YÄ±lÄ±n En Ä°yi Spor Haberi Ã¶dÃ¼lÃ¼ DemirÃ¶ren Haber AjansÄ±â€™ndan (DHA) Nesrin AydÄ±n YaldÄ±zâ€™Ä±n olurken, YÄ±lÄ±n En Ä°yi Muhabiri Ã¶dÃ¼lÃ¼ DemirÃ¶ren Haber AjansÄ±â€™ndan (DHA) Serhan TÃ¼rkâ€™e, YÄ±lÄ±n En Ä°yi Spor Gazetesi Ã¶dÃ¼lÃ¼ Fanatik Gazetesiâ€™ne, YÄ±lÄ±n En iyi Foto Muhabiri Ã¶dÃ¼lÃ¼ Fanatik Gazetesiâ€™nden Murat AkbaÅŸâ€™a takdim edildi.Â



SAÄ°T BABAOÄžLU: ATA SPOR KULÃœBÃœâ€™NDE ARTIK DÃœNYA VE AVRUPA ÅžAMPÄ°YONLARI YETÄ°ÅžTÄ°RÄ°YORUZÂ



BakÄ±rkÃ¶y Belediyesi KÃ¼ltÃ¼r ve Sosyal Ä°ÅŸler MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Sait BabaoÄŸlu, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nda "Ata Spor KulÃ¼bÃ¼â€™nde artÄ±k dÃ¼nya ve Avrupa ÅŸampiyonlarÄ± yetiÅŸtiriyoruz. Gelinen nokta bu. 3 yÄ±l Ã¶nce baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu organizasyonda Enâ€™e gidenlere de katkÄ± sunalÄ±m, Enâ€™i deÄŸil giden yoldaki insanlarÄ± da deÄŸerlendirelim istedik. BaÅŸta BakÄ±rkÃ¶y Belediyesi BaÅŸkanÄ± BÃ¼lent KerimoÄŸluâ€™na ve katkÄ± sunan herkese teÅŸekkÃ¼r ederim" dedi.Â



AHMET MURAT BÃœLBÃœL: SIKINTILI GÃœNLERDE BÄ°ZÄ°MLE BÄ°RLÄ°KTE OLDUNUZÂ



BakÄ±rkÃ¶y Ata Spor KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ahmet Murat BÃ¼lbÃ¼l, "Bu sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± gÃ¼nlerden geÃ§en dÃ¼nyada buraya gelip bizlerle birlikte oldunuz. Hepinize teÅŸekkÃ¼r ederim" diye konuÅŸtu. Â



CAVÄ°T GANÄ°Ã‡: KATKI SUNAN HERKESE Ã‡OK TEÅžEKKÃœR EDERÄ°ZÂ



BakÄ±rkÃ¶y Belediyesi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Cavit GaniÃ§ ise "Ata Spor KulÃ¼bÃ¼â€™nÃ¼n dÃ¼zenlediÄŸi organizasyona hepiniz hoÅŸ geldiniz. KatkÄ± sunan herkese Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ederiz" ifadelerini kullandÄ±.



BakÄ±rkÃ¶y Ata Spor KulÃ¼bÃ¼ tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen ve BakÄ±rkÃ¶y Belediyesiâ€™nin desteklediÄŸi "Sporun Enleri 2021" tÃ¶reninde Ã¶dÃ¼le layÄ±k gÃ¶rÃ¼len isimler ÅŸu ÅŸekilde: Â



"2021 YILI SPOR Ä°NSANI Ã–DÃœLÃœ"Â



GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Dr. Mehmet Muharrem KasapoÄŸluÂ



"2021 YILI FUTBOL TAKIMI Ã–DÃœLÃœ"Â



BeÅŸiktaÅŸ Jimnastik KulÃ¼bÃ¼Â



"2021 YILI EN BAÅžARILI KULÃœP BAÅžKANI Ã–DÃœLÃœ"Â



BeÅŸiktaÅŸ Jimnastik KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Ahmet Nur Ã‡ebiÂ



"2021 YILI TEKNÄ°K DÄ°REKTÃ–RÃœ Ã–DÃœLÃœ"Â



Trabzonspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Abdullah AvcÄ±Â



"2021 YILI EN Ä°YÄ° FUTBOLCU Ã–DÃœLÃœ"Â



UÄŸurcan Ã‡akÄ±rÂ



"2021 YILI YILDIZI PARLAYAN FUTBOLCU Ã–DÃœLÃœ"Â



Muhammed Kerem AktÃ¼rkoÄŸluÂ



"2021 YILI TÃœRK FUTBOLUNA KATKI Ã–DÃœLÃœ"Â



YÄ±lmaz VuralÂ



"2021 YILI FAÄ°R-PLAY Ã–DÃœLÃœ"Â



Erhan Ã‡elenkÂ



"2021 YILI EN Ä°YÄ° KADIN VOLEYBOL TAKIMI Ã–DÃœLÃœ"Â



VakÄ±fBank Spor KulÃ¼bÃ¼Â



"2021 YILI EN Ä°YÄ° ERKEK VOLEYBOL TAKIMI Ã–DÃœLÃœ"Â



Halkbank Erkek Voleybol TakÄ±mÄ±Â



"2021 YILI YILIN EN Ä°YÄ° SPOR KULÃœBÃœ Ã–DÃœLÃœ"Â



Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Spor KulÃ¼bÃ¼Â



"2021 YILI EN Ä°YÄ° VOLEYBOLCU Ã–DÃœLÃœ"Â



Eda ErdemÂ



"2021 YILI EN Ä°YÄ° ERKEK SPORCU Ã–DÃœLÃœ"Â



Mete GazozÂ



"2021 YILI EN Ä°YÄ° KADIN SPORCU Ã–DÃœLÃœ"Â



Busenaz SÃ¼rmeneliÂ



"2021 YILI YILDIZI PARLAYAN SPORCU Ã–DÃœLÃœ"Â



Emre SakÃ§Ä±Â



"2021 YILI YILDIZI PARLAYAN SPORCU Ã–DÃœLÃœ"Â



Toprak RazgatlÄ±oÄŸluÂ



"2021 YILI YILDIZI PARLAYAN SPORCU Ã–DÃœLÃœ"Â



AyÅŸe BegÃ¼m OnbaÅŸÄ±Â



"2021 YILI YILDIZI PARLAYAN SPORCU Ã–DÃœLÃœ"Â



Buse Naz Ã‡akÄ±roÄŸlu



"2021 YILI PROFESYONEL BOKSTA YILIN EN Ä°YÄ° SPORCU Ã–DÃœLÃœ"Â



Serdar AvcÄ± (Universal Boxing Organization UBO altÄ±n ve WBC Asya kÄ±tasÄ± gÃ¼mÃ¼ÅŸ kemer sahibi)Â



"2021 YILI SOSYAL SORUMLULUK PROJESÄ° Ã–DÃœLÃœ"Â



Mardin 2.Ulusal Spor Ve KadÄ±n Zirvesi / Marmara Ãœniversitesi Eskar MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Prof. Dr. Fatma AyanoÄŸlu Â



"2021 YILI SOSYAL SORUMLULUK PROJESÄ° Ã–DÃœLÃœ"Â



SaÄŸlÄ±k Ã‡alÄ±ÅŸanlarÄ± Ä°Ã§in Rusyaâ€™dan TÃ¼rkiyeâ€™ye YÃ¼zme Projesi / KÃ¼rÅŸad TÃ¼zmenÂ



"2021 YILI BASKETBOL TAKIMI Ã–DÃœLÃœ ve 2021 YILI BASKETBOL KOÃ‡U Ã–DÃœLÃœ"Â



Anadolu Efes Spor KulÃ¼bÃ¼ Â / Ergin AtamanÂ



"2021 YILI BASKETBOLDA KARIYER Ã–DÃœLÃœâ€™Â



Bahar Ã‡aÄŸlar Ã–kten Â



â€™2021 YILI EN Ä°YÄ° SU SPORLARI SPORCU Ã–DÃœLÃœ ve 2021 YILI SU SPORLARI ANTRENÃ–RÃœ Ã–DÃœLÃœâ€™Â



Derin Toparlak / Canberk BabaoÄŸluÂ



â€™2021 YILI YÃœKSELÄ°Åž YAPAN FEDERASYON Ã–DÃœLÃœâ€™Â



TÃ¼rkiye YÃ¼zme FederasyonuÂ



"2021 YILI DOÄžAYA DUYARLI SPORCU Ã–DÃœLÃœ"Â



BirgÃ¼l ErkenÂ



"2021 YILI SPOR YÃ–NETÄ°CÄ°SÄ° Ã–DÃœLÃœ"Â



Erdem AslanoÄŸluÂ



"2021 YILI TÃœRK SPORUNA KATKI Ã–DÃœLÃœ"Â



Recep KorkutÂ



"2021 YILI JURÄ° Ã–ZEL Ã–DÃœLÃœ"Â



Ä°brahim YavuzÂ



Kenan NuhutÂ



Rafael AÄŸayevÂ



Deniz KayadelenÂ



Zehra ElibolÂ



Adem SÃ¼leymanoÄŸluÂ



2.23 Event ve Organizasyon ÅžirketiÂ



Arif KÄ±zÄ±lyalÄ±n - Cumhuriyet Gazetesi



BASIN Ã–DÃœLLERÄ°Â



"2021 YILI EN Ä°YÄ° SPOR PROGRAMI Ã–DÃœLÃœ"Â



A Spor - TakÄ±m OyunuÂ



"2021 YILI EN Ä°YÄ° SPOR KANALI Ã–DÃœLÃœ"Â



TRT Spor YÄ±ldÄ±zÂ



"2021 YILI EN Ä°YÄ° SPOR HABERÄ° Ã–DÃœLÃœ"Â



Nesrin AydÄ±n YaldÄ±z - DHAÂ



"2021 YILI EN Ä°YÄ° SPOR GAZETESÄ° Ã–DÃœLÃœ"Â



Fanatik GazetesiÂ



"2021 YILI EN Ä°YÄ° SPOR SAYFASI Ã–DÃœLÃœ"Â



Sabah GazetesiÂ



"2021 YILI EN Ä°YÄ° SPOR MUHABÄ°R Ã–DÃœLÃœ"Â



Serhan TÃ¼rk - DHAÂ



Bozhan MemiÅŸ - Ä°HAÂ



Hilmi Sever - AAÂ



"2021 YILI EN Ä°YÄ° FOTO MUHABÄ°R Ã–DÃœLÃœ"Â



Murat AkbaÅŸ - Fanatik GazetesiÂ



Murat Ã–nel - AAÂ



Mehmet Åžirin TopaloÄŸlu Â - Ä°HA



"2021 YILI EN CESUR SPOR PROGRAMI Ã–DÃœLÃœ"Â



StÃ¼dyoda Futbol - Haluk YÃ¼rekli - TGRTÂ



"2021 YILI Â SPORA DESTEK VEREN EN Ä°YÄ° Â HABER KANALI"Â



NTV HaberÂ



HabertÃ¼rkÂ



TRT HaberÂ



"2021 YILI AMATÃ–R SPORA DESTEK VEREN KANAL Ã–DÃœLÃœ"Â



SportsTV - Ä°lhan UzundurukanÂ



"2021 YILI AMATÃ–R SPORDA FARKINDALIK YARATAN EN Ä°YÄ° TV PROGRAMI VE YAPIMCISI Ã–DÃœLÃœ"Â



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