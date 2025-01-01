Sporcularımız 2024’te 7.500 madalya kazandı

Haberin Devamı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, milli sporcuların 2024 yılı boyunca kazandığı madalya sayılarını açıkladı. Bakan Bak, milli sporcuların 2024 yılında katıldığı uluslararası müsabakalarda 2 bin 471 altın, 2 bin 518 gümüş, 2 bin 511 bronz olmak üzere toplam 7 bin 500 madalya kazandığını bildirdi. Elde edilen madalya sayılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Bak, milli sporcuların uluslararası müsabakalardaki başarı grafiğinin her geçen yıl arttığına dikkat çekti.

ÜLKEYi TESiSLERLE DONATTIK

Bakan Bak şu ifadeleri kullandı: “Milli sporcularımız 2022 yılında 6 bin 127, 2023 yılında 6 bin 231 madalya kazanmıştı. 2024 yılında ise sporcularımız 7 bin 500 madalya kazanma başarısı gösterdi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’de spor alanında devrim niteliğinde hamleler yapıldı. Ülkemizin dört bir yanını spor tesisleriyle donatarak sporu her yaştan vatandaşımız için ulaşılabilir kıldık. Uluslararası müsabakalarda alınan madalyalar, spora olan destek ve yatırımlarımızın ne denli doğru olduğunun göstergesidir.

Haberin Devamı

ASLA YETERLi GÖRMÜYORUZ

Yaptıklarımızı, kazanılan madalyaları asla yeterli görmüyoruz. Amacımız spor ülkesi olma yolunda ilerlemektir. Bunu başaracak potansiyele sahibiz.”