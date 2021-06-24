Sporculardan Slovenya ve Beykoz’da aynı gün 3 madalya

Spor Arena / Efkan BUCAK - 13 Haziran Pazar günü İstanbul’da düzenlenen Turkcell Granfondo İstanbul yarışında kadınlarda Buse Özlem, erkeklerde ise Ozan Özlem mücadele ettikleri 44 kilometrelik parkurda, kategorilerinde podyumun zirvesinde yer aldı.

Slovenya’da eş zamanlı olarak düzenlenen UCI Granfondo Dünya Serisi yarışı Maraton Franja’da da Mutlu Erçevik’in kategorisinde birinci olduğu kaydedildi.

23 Mayıs Pazar günü sezonun ilk yarışına Bodrum Halikarnas Granfondo yarışında ISS Turkey Cycling takımından 5 sporcu katıldı. 56 km’lik kısa parkur yol yarışında Master Kategori’de Ozan Özlem birinciliği elde etti. Aynı parkurda 17-18 yaş gençler klasmanında mücadele eden Ayhan Oksak ise 3’üncü sırayı elde ederek podyuma çıkan diğer sporcu oldu. 103 kilometrelik ilk uzun parkur yarışında ise Master Kategoride Mutlu Erçevik podyumun zirvesinde yer alarak 1’inci oldu.