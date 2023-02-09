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Sporcu, antrenör ve taraftarlar depremzedeler için omuz omuza

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#Deprem#Mertens#Gomez
Sporcu, antrenör ve taraftarlar depremzedeler için omuz omuza
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2023 07:00

Türk spor camiası, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından tek yürek oldu.

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Sporcusundan antrenörüne, taraftarından yöneticisine dek tüm spor camiası depremzedelere yardım için seferber olmuş durumda. Bu doğrultuda yaşanan son gelişmeleri şöyle özetlemek mümkün:

BURUK VE MERTENS DE KATILDI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Belçikalı futbolcu Dries MERTENS ve eşi Kat Kerkhofs, Nef Stadı’nda kurulan yardım toplama merkezine gelerek, burada çalışan ekiplere destek verdi.

Sporcu, antrenör ve taraftarlar depremzedeler için omuz omuza

120 BEŞİKTAŞLI HATAY'A GİTTİ

Beşiktaşlı futbolculardan Cenk Tosun, Mert Günok, Ersin Destanoğlu ve Tayyip Talha Sanuç, Vodafone Park Deprem Yardım Merkezi’ne çeşitli ihtiyaç malzemeleri teslim etti. 120 Beşiktaş taraftarı da, aşevi için gerekli malzemelerle birlikte otobüslerle Hatay’a gitti.

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ITOUDIS VE GHERARDINI STATTA

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris İtoudis, Genel Direktör Maurizio Gherardini, futbolculardan Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek ve Ezgjan Alioski temin ettikleri malzemeleri Ülker Stadı’na getirip görevlilere teslim ettiler.

Sporcu, antrenör ve taraftarlar depremzedeler için omuz omuza

GÜMÜŞDAĞ VE BELÖZOĞLU

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, teknik direktör Emre Belözoğlu ve futbolcu Mesut Özil de kampanyaya katıldı.

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