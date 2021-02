Spor yazarlarından Beşiktaş - Denizlispor maçı değerlendirmesi

Güntekin Onay ve Uğur Meleke, Beşiktaş - Denizlispor maçını değerlendirdi.

GÜNTEKİN ONAY: ''BEŞİKTAŞ KALDIĞI YERDEN''

Beşiktaş, Denizlispor karşısında ilk 45 dakikada 3 gol attı, bir golü de VAR’dan döndü. Siyah beyazlı ekip muhteşem mi oynadı? Kendi oyun standartlarını baz alırsak; “Hayır.” Tempoyu çok mu yükseltti? Ona da “Hayır.”

Peki ne yaptı siyah beyazlılar? Topun ve oyunun mutlak hakimi oldu ve sabırla topu dolaştırıp kalabalık Denizlispor savunmasının arasında boşlukları aradı. Topu kaybettikten sonra sahayı doğru parselleyip alan daralttı ve en kısa sürede geri kazanmayı bildi. Ghezzal gibi kilit açan bir anahtar oyuncusu olmamasına rağmen Larin, Aboubakar ve Ljajic ile ilk yarıda fişi çeken Beşiktaş kolay bir galibiyet elde etti. Siyah beyazlılar, 11 gün öncesindeki noktada, kaldığı yerden devam ediyor. Son derece organize ve iyi yardımlaşan bir oyuncu grubu var. Oynayan oynamayan; giren-çıkan farketmiyor. Beşiktaş içerde dışarda aynı futbolu oynuyor.

İKİNCİ YARIDA TEMPOYU ÇOK DÜŞÜRDÜLER

Dün için yapılacak eleştiri ise 40’ıncı dakikadan sonra oynanan rölanti futbol. Tamam, salı ve cumartesi siyah beyazlıları bekleyen iki zorlu maç daha var ancak tempo bu kadar da düşmemeliydi.

İkinci yarı yapılan oyuncu değişiklikleri, son bölüme girilirken Beşiktaş’ı hareketlendirdi ancak Gökhan Töre ve Hasic ile yakalanan fırsatlardan sonuç alınamayınca 4’üncü gol gelmedi.

Beşiktaş, 3 maçlık takvimin olduğu haftaya 3 gollü bir 3 puan ile ve zengin bir kadroyla girdi. Denizlispor ise ilk golü yedikten sonra çözüldü, yeşil siyahlılar oynadıkları futbolla puan olmasa da en az 1 golü haketti.

UĞUR MELEKE: ''BEŞİKTAŞ'I SEYRETMEYİ SEVİYORUM''

Süper Lig’de rakip ayırmaksızın kendi planını uygulamaya çalışan, hemen her dakika vitesi elinde tutmak isteyen, önlem alma değil aldırma odaklı iki ekip var: Biri Beşiktaş, diğeri de Alanyaspor. Her takımı izliyoruz, aklımız yettiğince her takımı yazmaya çalışıyoruz. Bana izlerken en çok keyif veren, yazarken de en derin düşünmeye iten takımlar bunlar. Dünkü Beşiktaş pozisyon buldu, pozisyon verdi. Goller attı, yiyebilirdi de. Ama keyif verdi her zamanki gibi. Seyretmesi gerçekten eğlenceli bir takım Beşiktaş...

120 SANİYEDE 2 GOL

Denizlispor maça bir dörtlü bloğun önünde üçlü blokla karşılayan, kazandığı toplarla da hızlı çıkış planlayan bir düşünceyle çıktı. Sagal, Mesanovic ve Rodallega ile zaman zaman da başarıyla yaptılar bu çıkışları. Ancak ne olduysa 22’de yedikleri golden sonra oldu, organizasyonları hasar gördü. Oysa Beşiktaş gibi bir rakibe karşı oynuyor ve erken bir gol yiyorsanız hemen plan değiştirmemeli, hemen konsantrasyonunuzu yitirmemelisiniz. Bu konsantrasyon kaybının ardından Mustafa’nın sakatlığının da gelmesi işleri daha da zorlaştırdı. Hakan Kutlu’nun o dakikada Kubilay’ı geriye çekip orta sahayı değiştirme planı doğru olabilir. Ancak bunu yapar yapmaz 120 saniye içinde 2 gol daha yiyince planlar anlamsızlaştı tabii. Maçın fişi de orada çekildi zaten.

İKİLİ MÜCADELE FARKI

Dünkü tek taraflı gözüken maçta birkaç önemli detayın da altını çizmek gerek bence:

1- İlk 15 dakikada geriden çıkışlarda enteresan bir şekilde peş peşe hatalar yaptı Beşiktaşlılar. Vida - Welinton’un genelde başrolde olduğu bu hatalar irili-ufaklı üç pozisyon yaratma şansı verdi Denizlispor’a.

2- Beşiktaş dün genelde yaptığı gibi 4-1-4-1 değil, Ljajic’le 4-2-3-1 oynadı. Ljajic’in kornerleri de ekstra bir silah. Ancak bence soldan kornerleri etkili kullanıyor. Sağdan biraz zorlama oluyor ortaları.

3- Denizlispor’un bu ligdeki direkt rakibi elbette Beşiktaş değil. Tabii ki bu maçı kaybedebilirler. Ancak şunu unutmamaları gerek: Bu ligde ikili mücadelelerde en azından dengede kalmalısınız. Dün Denizlispor ilk yarıda ikili mücadelelerin yalnızca yüzde 39’unu kazanmıştı ve bu oran ligde kalmaya çalışan bir ekip için bence tehlikeli.

KORNER ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK

Futbolda her şey değişiyor, gelişiyor. Bir türlü değişmeyen ve direnen az sayıdaki şeyden biri sanırım şu: Korner öncesi oyuncu değişikliği muhakkak bir kafa karışıklığına neden oluyor. Hafta içinde Atalanta-Real Madrid maçını izlemişsinizdir. Gasperini, 86’da Real Madrid’in korneri öncesi iki değişiklik yaptı, Malinovskiy ve Palomino’yu oyuna soktu. Kısa sürede yaşanan o kafa karışıklığı Madridliler’in paslaşarak organize kornerini ve Mendy’nin golünü getirdi. Dün de 38’de Mustafa’nın sakatlığında Bakalorz girdi. Peşinden Beşiktaş korneri kullandı ve organize olamayan Denizli savunması ikinci golü yiyip aslında teslim bayrağını çekti. Futbol böyle bir oyun işte...

src="https://www.youtube.com/embed/Q5EgmoYwkE4" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...