Spor yazarları Galatasaray - Trabzonspor maçını değerlendirdi: '4 değişiklik düzeni sekteye uğrattı'

Güntekin Onay: Yavan futbol doyurmadı

Galatasaray-Trabzonspor maçı öncesi futbol adına beklentilerimiz yüksekti ancak iki takımın da temposuz ve riskten uzak anlayışla sergiledikleri futbol tam bir hayal kırıklığıydı. Trabzonspor ilk yarıda 3 kez gole yaklaşırken Galatasaray devre boyunca tek isabetli şut dahi atamadı. İlginç olan ise kaybettiği takdirde şampiyonluk yarışında işi mucizelere kalacak olan sarı kırmızılı ekibin ilk 60 dakika boyunca pasif bir anlayışla sahada yer almasıydı.

EDGAR'DAN MÜTHİŞ GOL

Emre Akbaba hamlesi ve Babel’in sol kanata geçmesiyle hareketlenen Galatasaray, oyun üstünlüğünü ele geçirdi ve Trabzonspor’u baskı altına aldı. İlginçtir, Galatasaray’ın iyi oynamaya başladığı süreçte gol Trabzonspor’dan geldi.

Luyindama’nın hatasıyla Edgar müthiş bir gole imza atarken son bölümde Abdullah Avcı’nın ileri uçta oynayan 4 oyuncusunu birden oyundan alması ile Trabzonspor’un saha içi düzeni sekteye uğradı. Galatasaray da demoralize girdiği son dakikalarda baskı oluşturup beraberlik golünü attı.

Beraberlik iki takımın da istemediği bir sonuçtu ancak bu oyun ile kazanmayı ikisi de hak etmediler. Özellikle Trabzonspor, böyle bir Galatasaray’ı yakalamışken neden kazanamadığını sorgulamalı.









Nihat Kahveci: Şener iyi çocuk ama Galatasaray seviyesinde değil

Ligin en iyi 0-0'ını oynayan takımı Trabzonspor, defansif anlamda iyi oynuyorlar. En önemli sebebi Victor'la Edgar gibi ligin en iyi ikilisine sahip olmaları. Bugün de çok iyiydiler. Zaten arkada Uğurcan var Buffon. Son dönemde oynayamayan Berat performansı izledik, topu yönlendirmesi de çok iyiydi topsuz oyunda da çok iyiydi. Pozisyonlar da buldular ama tek golü maçın sonunda bulabildiler.

Deplasmanda bir takımın nasıl oynaması gerektiğini gösterdiler. Trabzonspor çok pozisyon buldu, bu kadar beklenmiyordu belki de. Defansı hep iyi yapan ama ofansta istediklerini yapamayan bir takımdı Trabzonspor ama bu sefer öyle olmadı. Her şeyi doğru yapan bir takım oldular ama topu ağlarla buluşturamadılar. Trabzonspor taraftarları bence çok mutluydular.

Şampiyonluğa oynuyorsun, kaleye şut atmıyorsun. Bunlar hiç beklenilmeyecek şeyler Galatasaray açısından, oyuncu kalitesine baktığında. Baktığın zaman eksikler çok fazla, Omar, Yedlin yok yerine Şener var. Şener iyi çocuk, severim hiç problemi yok ama Galatasaray seviyesinde görmüyorum. Gösterdiği performans da net gösteriyor

Ayhan Akman: Galatasaray finali yapamıyor



Galatasaray'ın 3. sağ beki Linnes, o da yok, 4. sağ bekin ile devam ediyorsun. Onyekuru maç öncesi sakatlık yaşıyor, Belhanda'dan oluyorsun, Falcao hep sakatlıkla devam ediyor, Muhammed kovid. Galatasaray hep sorunlarla devam etti. Beşiktaş oyun gücü olarak hep yukarı gitti. Aboubakar'sız periyoda kadar oyun olarak hep daha üstündü. Galatasaray belli bir periyotta oyun gücünü yakalamıştı, ta ki Falcao ile çift forvete dönüp, arayış başladığında, sakatlık arttığında, kovid olduğunda hem ideal 11, hem oyun gitti. Fenerbahçe şu anda psikolojik üstünlük ve oyun olarak rakiplerinin bir tık üstüne geçti gibi bir durum oluştu. Beşiktaş'ın Galatasaray ile maçı var, puan kaybı ihtimali olan maçlar da var. Fenerbahçe'nin fikstür olarak rakiplerinden daha iyi durumda olduğunu da söyleyebiliriz. Feghouli haftalardır form yakalayamıyor, bu sene kendini arıyor. Bugün itibariyle Feghouli'nin Galatasaray'a çok şey kattığını söyleyemem. Nwakaeme ve Ekuban bir tarafta, sende Feghouli ve Kerem. Galatasaray sürekli arayış içinde. Galatasaray finali bu yüzden yapamıyor.Bunların hepsi kağıt üstü.









Ali Gültiken: Babel ile niye başlıyorsunuz?



1-0 bitseydi, bence Galatasaray'ın şampiyonluk iddiası tamamen bitecekti. 1 puan, Beşiktaş ile maçı olmasından dolayı önemli. Teknik direktörler de o hesabı hep yaparlar ama oyun şu anda onu söylemiyor. Matematiksel olarak bir şeylerin inancı olabilir ama Galatasaray oyun olarak coşkuyu, inancı yaşamıyor. Baktığımızda çok değişen bir oyuncu grubu var Galatasaray'da. Daha 3. 4. hafta Fatih hoca devre arasını işaret etti, devrede yeni oyuncular geldi, geçen sene de aynısı. Galatasaray, geçen maçta Halil ile oynadı, Kerem kadar Halil'den de bahsettik. Pas trafiği oluşturabilen, oyunu yönlendirebilen bir zekası var. Bugün Babel ile niye başlıyorsunuz? Fatih hoca geçen maç Halil iyi ama Babel'i tercih ettik dedi. Sen tercih edebilirsin ama oyun tercih etmiyor. Galatasaray'da oyunun bozulmasının en büyük sebebi santrforların olmaması, Beşiktaş'ın şu anda sorunu santrfor, Fenerbahçe'de sezon boyunca sorun santrfor.

Erman Toroğlu: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hali yok

Ne oynadı Galatasaray? Beşiktaş başkanı çıkıyor, Ali Koç'un grubunda çalıştı diyor, yok öyle bir şey ya! Siz çok iyi olursunuz da bu hakemi istemiyorum dersiniz, buyurun. Bu sene hakemler, Türk futbolundan iyi, Türk futbol teknik direktörlerinden de iyi, oyunculardan da iyi, hiç olmazsa koşuyorlar. Şu anda zirvedeki takımlar arasında en kötü kadro Beşiktaş'ta, kim ne derse desin. Aboubakar, Cenk Tosun, Larin de sakat. Beşiktaş'a bakıyoruz, yine mazeret var, sakattı falan. Ne Fenerbahçe'nin, ne Galatasaray'ın hali yok ama.

Mustafa Cengiz Donk için 'Gece alemi' falan dedi. Donk'un sahada yürüyecek hali yok. 60 metredeki adamı indirirsen, bu senin kusurun. Başkana niye kızıyorsunuz, adamın burasına gelmiş. İlla tenkit edecekler. Galatasaray başkanı konuşmuş, adamın burasına gelmiş, buyur Donk atıldı, şampiyonluk maçında yok. Niye yok, 45 metrede adama arkadan bastı, neden bastı, adama yetişemedi. Yürümeyen, kendine bakmayan adam ya sakatlanır, ya atılır.