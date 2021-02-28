Spor yazarları Galatasaray 2-0 BB Erzurumspor maçı sonrasında neler dedi?

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 38. dakikasında Mostafa Mohamed ile öne geçen Galatasaray'da ilk yarının son anlarında yine sahneye Mısırlı golcü çıktı.

Mostafa Mohamed, 45. dakikada kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı ve sarı-kırmızılılar devreye 2-0'lık üstünlükle girdi. Karşılaşmanın ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve Galatasaray, Erzurumspor'u 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'deki galibiyet serisi 8 maça çıkaran sarI-kırmızılıların puanı 57'ye yükseldi. BB Erzurumspor ise 25 puanda kaldı.

SPOR YAZARLARI NE DEDİ?

Hürriyet Gazetesi yazarlarından Güntekin Onay ve Kanat Atkaya, Galatasaray'ın sahasında BB Erzurumspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.

KANAT ATKAYA: BİR NEVİ SÜPER KAHRAMAN

Galatasaray’ın Kasımpaşa maçı yorgunu zeminde ağırladığı Erzurumspor, Mesut Bakkal yönetiminde son dönemde özellikle deplasmanlarda dirençli ve puan kopartan kimliğiyle ön plana çıkıyordu.

Geçen hafta topla çok az oynayarak zorlu bir viraj dönen sarı kırmızılılar, dün akşam maçın başlangıç bölümünde topa sahip ancak hücum enerjisi düşük bir görüntü çizdi.

Buna karşılık, 18’inci dakikada Gomes’in şutu ve Muslera’nın kurtarışı ile sonuçlanan hızlı hücum çıkışlarına umut bağlamıştı Mesut Bakkal’ın öğrencileri.

iSYAN BAYRAĞINI ÇEKTi

Erzurumspor oyunu kontrol ettiğini düşünürken –ki ediyordu kendince- ve skor üretebileceğine inanırken –ki üretebilecek pozisyonlar da buldu- devreye Mustafa Muhammed girdi.

Galatasaray taraftarının bir nevi “süper kahraman” olarak görmeye başladığı Mustafa Muhammed, önce uzaktan bir şutla takımının hücum mıymıylığına isyan bayrağı çekti.

38’inci dakikada köşe vuruşu ardından oluşan karambolde topu önünde bulduğunda ideal santrforun yapması gerekeni yaptı ve sert bir şutla golünü attı.

Bununla da kalmadı, Arda’nın ofsayt tuzağıyla beliren fırsatı ısrarla kovalayıp, yine Arda’nın 5 dakika önce kaidesinden sarstığı direği bir daha hırpalayarak ikinci golünü kaydetti.

Vuruş tekniği-çeşitliliği, fırsatçılığı, kararlılığı, pas kalitesinin yanında 69’uncu dakikada yaptığı gibi orta sahadan tek kişilik hücum düzenlemek gibi şaşırtıcı yanları da var. Mustafa Muhammed Bey ne yapıyorsunuz?!

BONSERViSiNi HEMEN KAPMALI

Nazar değmesin demek ve eklemek gerek; lamı cimi yok, 4’e, 5’e bakmayıp bonservisini kapmalı Galatasaray...

Net bir galibiyetle yoluna devam etmek, yorucu fikstürde kaza yaşamadan ilerlemek gerekiyor sürekli olarak. Galatasaray da bunu yapıyor, hem de iyi yapıyor.

Mustafa Muhammed’in tek kişilik şovuyla ilk yarıda maçı bitirmesini fırsat bilerek yazının kalan kısmında Galatasaray efsanesi Muslera’ya teşekkür etmek isterim.

Ligde 300’üncü maçına çıkarak kırdığın rekor için, 10 sezona 14 kupa sığdırdığın için, formanın/armanın hakkını verdiğin için, mükemmel bir futbolcu ve harikulade bir insan olarak bu memleketin çocuklarına örnek teşkil ettiğin için, tarafı keskin rakiplerin de saygısını ve sevgisini kazanan büyük bir karakter olduğun için sana sonsuz teşekkürler Nando. İyi ki varsın...

GÜNTEKİN ONAY: NİL'DEN GELEN MÜCEVHER

Erzurumspor’un kalabalık savunmasını açacak hücum aksiyonları ve final işleri olmamasına rağmen sarı kırmızılı ekip, Mustafa Muhammed’in 2 golüyle devre sonunda soyunma odasına 2-0 üstünlükle gitti. Mısırlı santrfor Mustafa Muhammed adeta Nil’den gelen bir mücevher gibi. Son derece verimli oynuyor ve yakaladığı fırsatları golle sonuçlandırıyor. Dün Galatasaray’da Muhammed dışında Emre Kılınç, Yedlin ve Etebo beklentileri karşılayan isimler oldu.

Yeni transferlerden Gedson Fernandes belki Belhanda’ya oranla daha çok koşuyor ama pas kalitesi Faslı futbolcunun düzeyinde değil. Sarı kırmızılı ekip dün iyi oynamadığı bir ilk yarıda bulduğu 2 golle 3 puanı cebine koydu. Maçın ikinci yarısında ise Erzurumspor karşısında ofansif bölgede hemen hiç gözükmeyen Galatasaray, kendi kalesinde de ciddi tehlikeler yaşadı.

SADECE 10 DAKiKA

Fatih Terim özellikle ikinci yarıda oynanan futboldan hiç memnun değildir. Sarı kırmızılı ekip galibiyet serisini sürdürdü ancak temposunu yukarıya çekmesi şart. Sadece 35 ile 45’inci dakika arasındaki sürede oynanan 10 dakikalık bir futbol vardı sarı kırmızılar açısından. Terim, ikinci yarıda yaptığı ofansif değişikliklerle takımını canlandırmak istese de hamleleri oyunu ve skoru değiştirmedi. Erzurumspor ise dün puan alabileceği bir Galatasaray buldu karşısında. Ancak Mesut Bakkal ve futbolcuları gol atabileceklerine ikinci yarıda inandı.