Spor yazarları Fenerbahçe'nin Sivasspor mağlubiyeti için ne dedi? 'Ali Koç ve İsmail Kartal’ın dar vizyonlarının bedeli' | Uğur Meleke yazdı

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Fenerbahçe, ligin son virajında deplasmanda Sivasspor'la 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yolunda büyük yara aldı.

Sarı lacivertlilerin gollerini 45+2'de Fred ve 80'de İrfan Can Kahveci atarken Sivasspor'un gollerini ise 57. dakikada Koita ve 90+4'te penaltıdan Rej Manaj kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 86 puana yükselen Fenerbahçe, 90 puanlı lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düşmüş oldu. Sivasspor ise 46 puana çıktı.

Spor yazarları ve yorumcular maçın ardından karşılaşmayı değerlendirdi. İşte maçın ardından öne çıkan yorumlar:



Uğur Meleke: Koç ve Kartal’ın dar vizyonlarının bedeli



Sivas, büyükler için ligin zorlu sınavlarından. Geçen hafta Trabzonspor’la oynadıkları maçı izleyenler zaten Sivasspor’un dünkü stratejisini öngörmüşlerdir. Beş artı dört kişi, dokuzlu bir blokla doğru duruyorlar, kolay kolay pozisyonlarını yitirmiyorlar. Bordo-mavililer geçtiğimiz hafta topa yüz 71’le sahip olmalarına rağmen bu direnci kıramamışlardı. Sivas’ın diğer Anadolu takımlarından farkı, kuş sürüsü misali bir bütünlük içinde hareket etmeleri.

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Ve temaslı oynamalarına rağmen kolay faule başvurmamaları. Dün ilk 45 dakikanın sonundaki faul sayıları fantastik: Fenerbahçeliler 6 kez faul yaparken, Sivas’ın faul sayısı 0’dı ilk yarıda.

BENZER STRATEJi

Sivas, ligde hem Galatasaray, hem de Fenerbahçe’ye puan kaybettirebilen tek takım. Benzer stratejiyle Beşiktaş ve Trabzon’a karşı da duvar örüp yendiler her iki ekibi. Ancak ben Fenerbahçe’nin esas probleminin son 1-2 aydaki momentum kaybı olduğunu düşünüyorum.

Ben bir Türk sporsever olarak hâlâ Fenerbahçe’nin Olympiakos deplasmanında maça Fred-İsmail-Ferdi’siz başlamasına ve rövanşta Fred-İrfan-Dzeko’nun erken çıkarılmasına anlam veremiyorum mesela. Ali Koç’un Avrupa’da final oynamış başkan, İsmail Kartal’ın finalist teknik adam apoletlerini takmak varken konsantrasyonlarının Sivasspor ya da Karagümrük olmasına inanamıyorum. Zaten Fred de perşembe akşamı oyundan çıkarılırken inanamamıştı bu vizyonsuzluğa. Zico, 2008’de Devler Ligi çeyrek final ilk maçı öncesi soyunma odasına girdiğinde “kupa için beş maçımız kaldı çocuklar” demiş Fenerbahçeli sporculara. İsmail Kartal’sa Fred’e saha kenarında bir Avrupa kupası hedeflemek yerine neden onu Sivas’a saklamak istediğini anlatıyordu!

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ViZYON SiVAS MAÇI

Ben Fenerbahçeli futbolcuların Urfa’daki Süper Kupa’yı oynamak istediklerine, Konferans Ligi’nde de yarı finale çıkmayı hedeflediklerine eminim. Ancak Ali Koç ve İsmail Kartal’ın vizyonları Sivas’ta kazanmakla sınırlıydı belli ki. Süper Kupa’ya çıkmayayım, Olympiakos’a rotasyon yapayım derken momentum kaybetti Fenerbahçe takımı. Ve o dar vizyonun sonucudur bence sarı-lacivertlilerin şu an içinde bulunduğu durum.

Güntekin Onay: Fenerbahçe ağır yaralı



Fenerbahçe, son derece temposuz ve yavaş bir oyunla ilk yarıda Sivasspor’u hiç rahatsız edemedi. Hücumda bu kadar hareketsizlikle Sivasspor’un 5-4-1 defansif kurgusunu aşmak mümkün görünmüyordu. Nitekim pozisyon üretmekte çok zorlanan sarı lacivertli ekip, Fred’in şapkadan çıkarttığı tavşan sayesinde 1-0 öne geçti. İlk yarının son anlarında mükemmel bir gole imza atan Brezilyalı top hem ayağında iken hem de rakipteyken sarılacivertliler için ne kadar vazgeçilmez bir oyuncu olduğunu gösterdi.

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USTALAR SAHADA KALMALI

Dünkü maçta golleri atan Fred ve İrfan Fenerbahçe ‘de sahanın en iyileriydi. Dün İsmail Kartal, son yarım saatlik bölümde yaptığı değişikliklerle takımının enerjisini artırmak istedi ancak ben sakatlık dışında Dzeko ve Tadiç gibi 2 usta oyuncunun son bölümde sahada kalmasından yanayım.

SZYMANSKi NEDEN VASAT?

F.Bahçe’de performansı tartışılacak bir isim varsa o da kesinlikle Szymanski... Ocak ayında 7-1’lik Konya galibiyetinde son golünü atmıştı ve 3 ayı aşkın bir süredir gol atmıyor. Bu kadar gole yakın ve ligin ilk yarısında yüksek performansla oynayan Polonyalı, ne oldu da bir anda bu kadar vasatlaştı?

PENALTI KARARI TARTIŞMAYA AÇIK

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Fenerbahçe’de fiziksel ve mental olarak geriye gidiş var. Bu çok net. İsmail Hoca’nın da gereken soğukkanlılık ile kritik anlarda hareket edip doğru kararlar veremediğini görüyoruz. Fenerbahçe dün akşamki puan kaybıyla şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. Şunun da altını çizmek lazım, Sivasspor’un son anlarda kazandığı penaltı Livakoviç’in temasına çalındıysa bu kritik karar tartışmaya çok açık.

Sivasspor’a gelince dün genel anlamda iyi savunma yaptılar ve Fenerbahçe’ye alan bırakmadılar.



Emrah Taşçı yazdı: Fenerbahçe'nin fiziksel açıdan yeterli olmayışı, uyuşuk ve hücumsal varyasyonlarda kısır kalışı, organizasyon eksikliği, bireysel performans düşüklükleri, Kartal'ın skoru artırmaya yönelik hamleler yerine bilindik değişiklikleri, yine Kartal'ın kriz anlarında telaşa kapılması ve gününde olan birkaç isimle skoru bulması, yine Fenerbahçe'yi ilgilendirir...