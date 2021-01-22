Spor Yazarları, Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçının ardından ne dedi? Adem Ljajic detayı...

Süper Lig 20. hafta mücadelesinde lider Beşiktaş ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 4-1 gibi farklı bir skorla Beşiktaş oldu.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Vincent Aboubakar, 66. dakikada Cyle Larin ve 50. ile 70. dakikalarda Bernard Mensah kaydetti. Konuk takımın tek sayısı ise 78. dakikada penaltıdan Borini'nin ayağında geldi.

LİDERLİĞİNİ PERÇİNLEDİ

Alınan bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 41'e yükseltti ve liderliğini perçinledi. Fatih Karagümrük ise 27 puanla 8. basamakta kaldı.

Ligde önümüzdeki hafta Beşiktaş sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Fatih Karagümrük ise Denizlispor deplasmanına konuk olacak.

SPOR YAZARLARI NE DEDİ?

Hürriyet Gazetesi Spor Yazarları Güntekin Onay ve Uğur Meleke, Beşiktaş'ın deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup ederek liderliğini perçinlediği maçı değerlendirdi.

GÜNTEKİN ONAY

Dün Olimpiyat Stadı’nda sezonun en iyi futboluna tanıklık ettik. Beşiktaş 90 dakika boyunca oyunun mutlak hakimiydi. Topa sahip oldu, oyunu kontrol etti, meşin yuvarlağı hızlı ve etkin bir şekilde dolaştırdı. Pozisyonlar üretti, goller attı buna rağmen iştahından hiçbir şey kaybetmedi. Maçı izleyen futbolseverler Beşiktaş’ın oynadığı futboldan şüphesiz büyük keyif almışlardır. Ama mükemmel bir zeminde son derece üst seviye bir performans ortaya koyan siyah beyazlı futbolcular da sahada yaptıklarından keyif aldılar.

645 iSABETLi PAS

Topa maç boyunca yüzde 72 oranla sahip olan ve 645 isabetli pas yapan Beşiktaş, topu kaybettikten sonra sıradışı bir presle çok çabuk geri kazandı. Öyle ki siyah beyazlılar oyunun bazı bölümlerinde sanki karşılarında bir rakip yokmuşçasına rahat hareket ettr.

Mensah, Rıdvan, N’Koudou ve Larin dün çok etkili bir futbol sergilerken; Aboubakar,Atiba, Josef ve Rosier her zamanki istikrarlarını ortaya koydu. Defansta Montero-vida iyi bir ikili oldular. Özellikle Montero geriden oyunu kusursuz kurdu.

LJAJIC KLASINI HATIRLATTI

SOn bölümde maça dahil olan Adem Ljajic de klasını hatırlatan hareketler yaptı. Yoğun maç trafiğine rağmen Beşiktaş her geçen maç üzerine koyarak devam ediyor. Bu sezon Süper Lig’de daha farklı skorlar izlemiştik ancak bu kadar görkemli bir oyuna tanıklık etmemiştik.

Beşiktaş iyi bir takım oldu, giren-çıkan; oynayan-oynamayan farketmiyor. Tarif edilebilir, istikrarlı ve güçlü bir oyun kadar takımdaşlık duygusunun da bu seviyede olması siyah-beyazlıları bu seviyeye getirdi.

UĞUR MELEKE

Karagümrük bu sezon Galatasaray’ı 2-1, Başakşehir’i 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe’ye kaybetti ama şutlarda 13-8 üstündü. Yense de yenilse de oyuna ortak olan, topu paylaşmak isteyen bir ekip Karagümrük. O yüzden dünkü pragmatik ve rakiplerine fazla saygı duyan oyunları bir miktar hayal kırıklığı.

Ancak Beşiktaş öyle dominant oynuyor, topa hükmetme süresini o kadar uzatabiliyor ki, bu saygıyı da sonuna kadar hak ediyor bence. Dün Beşiktaş belki ilk gol için 44’e kadar bekledi. Ama o dakikaya kadar topla yüzde 75 oynadı, pas istatistiğinde de 330’a 100’ü yakalamıştı. Beşiktaş’la oynarken belki maçı bir süre 0-0 götürebiliyorsunuz ama siyah-beyazlılar bir noktada o golü bulacaklarını hissettiriyorlar size. Dün o duyguyu 2-0’la 3-0 arasında da yaşattılar mesela. İki gol arasında 17 dakika vardı ve o süre boyunca izleyenlerin merak ettiği tek şey galiba şuydu: Acaba üçüncü golü kim atacak? Beşiktaş kâğıt üzerinde deplasmanda... Rakibi, ligin dişli takımlarından. 27 puanla sekizinci ve iki haftadır üstü üste kazanıyor.

GHEZZAL’I ARAMADILAR

Müsabakanın Olimpiyat Stadı’nda olması da maç öncesi bir zorluk gibi hissettiriyor ister istemez. Ancak Sergen Yalçın, Ghezzal’i dinlendirebilecek lükse sahip. Haksız da değil gerçekten. Zira sahada öyle bir koordinasyon var ve herkes ne yaptığının o kadar farkında ki, ekstra bir yetenek olarak ghezzal’i de aramıyorsunuz böyle bir maçta.

Birçok iyi bireysel performans olan dünkü müsabakada üç adama ekstra parantez açabiliriz sanırım: Biri, Karagümrük’ün önde baskısını adeta tek başına kıran müthiş bir pas istasyonu: Souza... Bir diğeri, kendisine güvenildikçe sorumluluk alan ve sorumluluk aldıkça verimi artan Mensah...

Sonuncusu da, gelişimiyle sadece Beşiktaşlılar’ı değil, tüm Türk sporseverleri sevindiren pırlanta gibi bir genç, Rıdvan. Rıdvan’ın bu çizgisini koruması halinde 11 Haziran’da Türkiye formasıyla Roma Olimpiyat Stadı’na çıkması bile sürpriz sayılmaz bence.

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