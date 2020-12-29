Spor yazarları Beşiktaş - Sivasspor maçı için neler dedi?

Güntekin Onay: Sergen Yalçın böyle istedi

Beşiktaş teknik direktörü maçın temposunu düşük tutturdu. Beşiktaş-Sivasspor maçı sezonun en temposuz karşılaşmalarından biri oldu. Dünkü oyun Aboubakar ve Josef’in yokluğunda biraz da Sergen Yalçın’ın tercihiydi. Savunma güvenliğinden ödün vermeden topa sahip olarak skoru tutmayı hedefledi. Sivasspor tempo-baskı-mücadele oyununu iyi oynayan bir takım. Maçın iki kale arasında gittili-geldili bir tempoda geçmesi konuk takımın işine gelirdi. İlk yarıda sadece 1 pozisyon üretip golü bulan Beşiktaş, ikinci devrenin tamamını 10 kişi oynayan Sivasspor karşısında rölanti tempoda top dolaştırmayı tercih etti.

SKOR ODAKLI 90 DAKiKA

Bir kişi eksik rakibi karşısında 1-0’lık skordan rahatsız görünmeyen Beşiktaş, Ankaragücü maçından sonra dün de skor odaklı bir 90 dakika oynadı. 7 günde 3 maç oynamış olmanın da dünkü temposuz oyunda etkisi göz ardı edilemez. Ancak son bölümde oyuncu değişiklikleriyle güçlenen siyah beyazlılar farkı da sonradan oyuna giren Larin ve Oğuzhan’ın golleriyle artırdı.

Dün zor koşullarda, eksiklerine rağmen güçlü bir rakibi geçmeyi başaran Sergen Yalçın’ın takımı son oynadığı 5 maçın 4’ünde kalesini gole kapatmayı da başardı. 2020’ye galibiyetle veda eden Beşiktaş, lig ve kupayla toplam 8 maçın oynanacağı ocak fikstürü öncesi moral buldu aynı zamanda alternatif oyuncularından da iyi performans alarak yoğun takvime hazır olduğunu gösterdi.

Banu Yelkovan yazdı: 2020’nin izdüşümü

BU sezonun, Gaziantepspor’la birlikte deplasmanda hiç maç kaybetmeyen iki takımından biri olarak çıktı sahaya Sivasspor. Rıza Çalımbay’ın hanesinde de Sergen Yalçın’a karşı çalıştığı hiçbir takımda kaybetmemiş olma gibi ilginç bir istatistiği vardı.

Dengeli başlayan maçta ibre 18. dakikada şaştı. Top taca çıktı/çıkmadı tartışması sonrasında Ghezzal’in ortasında Güven Yalçın’dan geldi ilk gol. Güven’in bu sezon ilk golüydü. Tıpkı 2018 yılında, Beşiktaş formasıyla attığı ilk golün yine bu statta yine Sivasspor’a atılmış olması gibi.

ERDOĞAN’IN HAKLI iSYANI

Maçı televizyondan izleyenler arasında topun taca çıktığını görmeyen yok gibiydi. Taç çizgisi üzerinde bir kamera olsaydı ve pozisyonun kuşbakışı görüntüsünü görebilseydik daha rahat anlayabilirdik, ancak bu mümkün olmadığı için izdüşüm meselesinin içinden çıkamadık. Sahadaki ve VAR’ın başındaki hakemlerin kararı, her zamanki gibi, nihai oldu. Devre arasında hakeme pozisyonu telefondan göstermek isteyen Hakan Arslan itirazdan dolayı üst üste ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kalınca, Sivasspor hem golü yemiş hem o gol yüzünden 10 kişi kalmış oldu. Maç sonunda Erdoğan Yeşilyurt’un haklı isyanını izledik: “Sahada oynayan futbolcular ve teknik direktörler hariç herkes konuşuyor, biz konuşunca ceza geliyor.”

2-0 OLUNCA MAÇ BiTTi

İkinci gol, Dorukhan’ın ortasında Larin’in ayağından Samassa’nın kapattığı köşeden geldi. Maç o noktada iki takım için de bitti, skor Oğuzhan’ın attığı son golle netleşti.

Başka bir ülkede yaşasak hiç bilmeyeceğimiz kavramlar hakkında uzmanlık sınavı verdiğimiz ve yeni bir şey öğrenmeden geçemediğimiz haftaların sonuncusunda, 2020’yi kapamaya birkaç gün kala, ‘izdüşüm’ kavramını kattık bilgi dağarcığımıza.

SERGEN YALÇIN'IN MAÇ SONU SÖZLERİ