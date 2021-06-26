Spor yazarları Ali Koç'un Aziz Yıldırım'a verdiği cevabı değerlendirdi! Fenerbahçe'de gerginlik...

ATTİLA GÖKÇE - SAYGI, SEVGİ VE NEZAKETİ KALMAMIŞ

Ali Koç gayet sakindi ama Aziz Yıldırım’ın yüksek öfkesine aynı frekanstan ses vererek beklenen çıkışını yaptı. Konuşması sırasında benim dikkatimi çeken; Yıldırım’dan, ailesinin adını anmamasını istemesi, FB TV’de birlikte programa çıkıp yüz yüze hesaplaşma önerisi ve Yıldırım döneminin yöneticilerinden birine, kulübün dolarla yüzde 40 faizi yüklenerek yaptığı kasa kolaylığı iddiası.

YAŞANAN BU DURUM HERKESi ÜZER

Bunların yanı sıra Aziz Yıldırım’ı ‘küstah’ ve ‘kibirli’ olarak olarak tanımlaması da oldukça dikkat çekiciydi. Yine de Ali Koç’un “Eğer mahkemeye vermezsen, adam değilsin” biçimindeki keskin çıkışını da bir yana not edelim. Ortada saygı, sevgi, nezaket ve dayanışma diye bir şey kalmamış. Böyle bir durum, sadece Fenerbahçelileri değil, herkesi üzer. Rahmi Koç’un dediği gibi; ağızdan çıkacak sözlere dikkat etmekte fayda var. Çünkü geri alınamıyor.

UĞUR MELEKE - BU ÇAĞA BU ŞEKİLDE ÜSLUP YAKIŞMADI!

Önceki gün Aziz Yıldırım’ın üslubundan ve Ali Koç’a yaptığı eleştirilerden çok basketbol şubesi önerisine ve teknik adam konusuna değinmiştim. Yıldırım’ın basketbol şubesi önerisini Koç kucaklamalı, Türk sporunu ileriye taşıyacak her fikir konuşulmalı. Futbol takımına pahalı bir teknik adam da getirilebilir. Bir takımda en yüksek maaş hocaya verilebilir. Çünkü esas kader belirleyici o. Ancak Yıldırım’ın bu teknik konular dışındaki üslubu bence de daha farklı olmalıydı. Ben Ali Şen-Aziz Yıldırım dönemini de anımsıyorum, bu üslup, o döneme ait bir üslup.

Ve bence o dönemde, 90’larda kalmalıydı. Bu çağa bu üslup yakışmadı.

Zaten 2018’de Fenerbahçe kongresinin 4 bine karşı 16 bin oyla görevden aldığı şey tam da bu üsluptu.

MEHMET ARSLAN - BARIŞ ŞANSI NE YAZIK Ki SIFIR

Aziz Yıldırım’ın da Ali Koç’un da konuşmalarını baştan sona dinledim. Yıldırım, bildiğiniz öfkeli ve sert tavrını sergiledi. Bu tavrı, haklı olduğunu düşündüğüm pek çok noktada verdiği mesajın önüne geçti. Hatta bir anlamda taraftarların üç yıllık bir başarısızlık sergileyen Ali Koç’un etrafında yer almasının önünü açtı. Bu Aziz Yıldırım’ın en büyük hatasıydı.

ALİ KOÇ’UN BAŞKANLIKTAKİ EN NET KONUŞMASI

Ali Koç ise bugüne kadar başkanlık kariyerinin açık ara en iyi ve en net konuşmasını yaptı. Saldırgan değildi, tam aksine sakindi. Ve Aziz Yıldırım karşısında mağdurdu. Mesajlarını çok açık ve net bir şekilde iletti. Yıldırım’ı, kendisini Fenerbahçe’nin önüne koyan bir figür, kendisini de Fenerbahçe’nin neferi olarak tanımladı. Mesaj netti; “Fenerbahçe, şahısların değil taraftarın Fenerbahçe’sidir” demeye getirdi.

NOT 1: Aziz Yıldırım, başkan, Ali Koç muhalefet olsaydı, Yıldırım FB TV den Koç’un konuşmasının tamamını yayınlar mıydı?

NOT 2: Günün en güzel konuşmasını, “Barışın” mesajıyla Vefa Küçük verdi. not 3: Barış şansı var mı? Sıfır.

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