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Spor yazarları, A Milli Takım'ın muhtemel rakiplerini değerlendirdi: 'Portekiz ve İtalya hariç...'

#Milli Takım#Türkiye#Kuntz
Spor yazarları, A Milli Takımın muhtemel rakiplerini değerlendirdi: Portekiz ve İtalya hariç...

Spor yazarları, A Milli Takım için Play-Off'taki en uygun eşleşmeleri değerlendirdi.

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A Milli Takım’ın Karadağ’ı yenip play-off’a kalmasının ardından gözler 26 Kasım’da çekilecek kuraya çevrildi.

Ay yıldızlılar seri başı olmadığı için yarı finalde Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç veya Galler’den biri ile eşleşecek ve tek maç eleminasyon sistemine göre yapılacak maçı deplasmanda oynayacak. Play-off yarı final maçları 24 Mart 2022’de yapılacak. 29 Mart’taki finallerin ardından ise Dünya Kupası biletini alacak 3 ülke belli olacak. Peki play-off’ta Türkiye için en iyi eşleşme hangi ülke olur? Spor yazarlarına sorduk...

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UĞUR MELEKE: PLAY-OFF YARI FİNALİNDE GALLER YA DA İSKOÇYA'YI ÇEKMELİYİZ

Play-off’ta bu format, daha önce hiç uygulanmamış, taze bir format. Yarı finalde deplasmanda olduğumuz için elbette adaya, Galler veya İskoçya’ya gitmeyi tercih ederiz. Ancak finale çıkarsak ve kura şansı da yanımızda olursa ev sahipliği ihtimalimiz var. Final görürsek kendi evimizde İtalya dışında her rakibe karşı eşit şansımız var bence. Fernando Santos’lu oyunu çağın gerisinde kalan Portekiz dahi finalde İstanbul’da rakibimiz olsa, şansları eşit görüyorum ben. İki konu çok önemli: Yarı finalde Gallerİskoçya’dan birini çekmek. Ve finalde ev sahibi olmak.

Spor yazarları, A Milli Takımın muhtemel rakiplerini değerlendirdi: Portekiz ve İtalya hariç...

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MEHMET DEMİRKOL: OYUNU TOPARLADIKTAN SONRA EN UYGUN RAKİP RUSYA-İSVEÇ OLABİLİR

Play-off’taki 11 takımdan FIFA sıralamasında arkamızda olan sadece 2 ekip var. (İskoçya-Kuzey Makedonya). A Milliler’in teknik direktörü Stefan Kuntz, takımdaki havayı değiştirmiş olsa da oyundaki krizin çözüldüğünü düşünmüyorum. Çalışmak ve gelişmek lazım. Karadağ maçındaki oyunla bu takımlardan hiçbirini geçemeyiz. Oyunu toparladıktan sonra Rusya ve İsveç’in seri başı takımlar içinde bize uygun olduklarını düşünüyorum. Yarı finalin geçilmesi durumunda finalde en uygun rakip Kuzey Makedonya olacaktır.

GÜNTEKİN ONAY: ŞANSIM OLSA GALLER'İ SEÇERDİM RUSYA-İSKOÇYA DA KÖTÜ OLMAZ

İtalya ve Portekiz, kabul etmek gerekir ki play-off’ta seri başı olan diğer rakiplere göre çok daha güçlü. Seçme şansım olsa ben Galler’i tercih ederdim. Rusya ve İskoçya da kötü kura olmaz. Milli Takım’ın Kuntz ile iyi bir hava yakaladığını kabul edelim. Ancak şu ana kadar başardığımız büyük bir şey yok. Tek ve gerçek hedef; Dünya Kupası olmalı. Asıl sınavımız şimdi başlıyor. Genç kadromuz oyununu yukarıya çıkarmalı. Çünkü rakipler Letonya, Cebelitarık ve eksik Karadağ olmayacak.

BANU YELKOVAN: İTALYA İLE EURO 2020'DE YARIM KALAN BİR HESABIMIZ VAR

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Katar yolunda 2 maça çıkacak olan takımımız açısından ilk turda en sıkıntılı rakipler; Euro 2020 şampiyonu İtalya ve Ronaldo’lu Portekiz. Bu takımlarla iki turda da eşleşmeden Katar’a gidebiliriz. İlk turda olası bir Rusya-Türkiye eşleşmesi ve 2. turda olası bir İskoçya-K.Makedonya eşleşmesi galibi ile karşılaşmak bizim için en güzel kura olacaktır. Play-off’un iki aşamasında da seri başları İtalya ve Portekiz’i çekmemek büyük şans olur. İtalya ile Euro 2020’den kalan bir hesabımız var ancak bence intikam için yemek henüz yeteri kadar soğumadı.

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Spor yazarları, A Milli Takımın muhtemel rakiplerini değerlendirdi: Portekiz ve İtalya hariç...

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#Milli Takım#Türkiye#Kuntz

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