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Spor yazarı Ercan Güven son yolculuğuna uğurlandı

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#Ercan Güven#TSYD#Çamlıca
Spor yazarı Ercan Güven son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2024 17:29

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Milliyet Gazetesi Spor Yazarı Ercan Güven (69) son yolculuğuna uğurlandı

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Milliyet Gazetesi spor yazarı ve Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) üyesi olan Ercan Güven, gece saatlerinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle 69 yaşında hayatını kaybetti. 1980’li yıllarda gazeteciliğe başlayan ve uzun süredir Milliyet Gazetesi’nde spor yazarı olan Ercan Güven için Üsküdar Şakirin Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Şakirin Camii’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına ve törene Fenerbahçeli eski yönetici Mahmut Uslu, Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Samet Aybaba, Trabzonspor eski Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yanı sıra Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır, spor yazarları ve mesai arkadaşları da katıldı spor basınından birçok kişi katıldı.

Ercan Güven’in cenazesi Çamlıca Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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#Ercan Güven#TSYD#Çamlıca

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