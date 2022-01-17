Spor Toto Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte 21. haftanın ardından güncel puan durumu

Haberin Devamı

Ligde konuk olduğu Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor liderliğini sürdürmeye devam ediyor. Ayrıca, Süper Lig'in 21. haftasındaki Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı, İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelenmişti. Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta maçlarının sonuçları ise şöyle:

Beşiktaş-Gaziantep FK: 1-0

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Göztepe: 1-2

Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor: 1-1

VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: 2-0

Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: 1-1

Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe: 1-1

Altay-Aytemiz Alanyaspor: 0-2

GZT Giresunspor-Kasımpaşa: 0-2

Atakaş Hatayspor-Galatasaray: 4-2

GÜNCEL PUAN DURUMU