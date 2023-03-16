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Spor Toto Süper Lig’de 26. haftanın hakemleri belli oldu

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#Süper Lig#Hakem#Spor Toto Süper Lig
Spor Toto Süper Lig’de 26. haftanın hakemleri belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2023 11:47

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

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Spor Toto Süper Lig’de 26. hafta heyecanı yarın, 18 Mart Cumartesi ve 19 Mart Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Ligde 26. haftanın programı ve hakemler şöyle:

Yarın
20.00 Konyaspor - Galatasaray: Zorbay Küçük

18 Mart Cumartesi
13.30 Kasımpaşa - Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz
16.00 Adana Demirspor - Antalyaspor: Bahattin Şimşek
19.00 Beşiktaş - İstanbulspor: Ali Şansalan

19 Mart Pazar
16.00 DG Sivasspor - MKE Ankaragücü: Suat Arslanboğa
16.00 Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe: Mete Kalkavan

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#Süper Lig#Hakem#Spor Toto Süper Lig

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