Spor Toto rekor kırabilir! Bu hafta 15 bilen ne kadar kazanacak? Misli, büyük ikramiye dağıtıyor…

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Misli’de 14 bildi, büyük kazandı!

Spor Toto’da geçtiğimiz hafta 15 bilen çıkmasa da sadece 7 kişi 14 maçı doğru tahmin ederek 1 milyon 723 bin 335 TL kazandı. Misli üyeleri de büyük ikramiye kazanmaya devam ediyor. Bir Misli üyesi de 14 bilenlerden arasında yer aldı.

Spor Toto, 110 milyon TL’ye koşuyor!

Geçtiğimiz hafta 21 milyon 110 bin 854 TL devreden Spor Toto’ya bu hafta ilgi çok büyük! Birbirinden heyecanlı pek çok maçın yer aldığı programda 110 milyon TL’ye varan bir ikramiye dağıtılacağı tahmin ediliyor.

Spor Toto’da ilk maçlar bugün 20.00’de… İşte bu haftanın tam programı!

Süper Lig’de bugün 20.00’de oynanacak Eyüpspor – Beşiktaş ve Bodrum FK – Hatayspor karşılaşmaları aynı zamanda Spor Toto programının da açılış maçları olacak.

Bugünkü maçlar dışında futbolseverleri Spor Toto’da Galatasaray – Fenerbahçe derbisi başta olmak üzere Süper Lig maçları ve Manchester City – Liverpool, Lyon – PSG, Lille – Monaco, Aston Villa – Chelsea, Valencia – Atletico Madrid ve Bayern Münih – Eintracht Frankfurt gibi zorlu mücadeleler bekliyor.

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Spor Toto’da nasıl sistemli oynanır?

Spor Toto oyuncuları sistemli oyunu kazanma şansını artırmak için tercih etmektedir. Sistemli oyunda maç sonucuyla ilgili birden fazla tahminde bulunulabiliyor. Örneğin: Bir maça 1-0, 1-2 veya 0-2 gibi ikili tahminler yapılabilirken; aynı zamanda üç sonuca birden de oynanabiliyor. İki veya üç seçeneğe aynı anda oynayarak maçın riski azaltılıyor ve kazanma olasılığı daha da artıyor. Sistemli oyunda, oynanacak kolon sayısı arttığı için kupon bedeli de artmış olur. Sistemli tahminlerde kupon bedeli her bir ikili tahminde 2 ile, üçlü tahminde ise 3 ile çarpılmaktadır.

Misli’den yeni üyelere 500 TL!

Misli’ye yeni üye olan herkes 500 TL değerinde Misli Puan kazanıyor. Siz de Misli’ye üye olun, kampanyaya katılın ve 500 TL kazanma şansını yakalayın. Şampiyon oranlar ile maçların heyecanını daha fazla yaşayın! Kampanya detayları Misli'de...