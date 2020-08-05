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Futbol
AA
Haber Giriş: 05.08.2020 - 17:41,Son Güncelleme:

Spor Toto Gelişim Ligleri'nde yeni sezon planlaması belli oldu

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Spor Toto Gelişim Ligleri'nde yeni sezon planlaması belli oldu
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Futbolda Spor Toto Gelişim Ligleri'nin 2020-2021 sezonu planlaması belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Gelişim Ligleri kapsamında yer alan Elit Ligler ve Bölgesel Gelişim Ligleri'ne ait 2020-2021 sezon planlaması, katılımcı kulüplerin tüm hazırlıklarını yapabilmesi ve yıllık sezon planlamalarını eksiksiz olarak gerçekleştirebilmeleri için hazırlandı.

Spor Toto Gelişim Elit A-B 17 Yaş, Elit A-B 19 Yaş kategorilerinde maçların, Süper Lig müsabakaları ile aynı tarihte başlaması planlandı.

Spor Toto Gelişim Elit 14-15 yaş ile 16 yaş liglerinde gruplar belirlendi. Bölgesel Gelişim Ligi 15, 16, 17 ve 19 yaş kategori grupları ile bu liglerde sezon planlaması daha sonra açıklanacak.

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