Spor Toto Gelişim Ligleri'nde yeni sezon planlaması belli oldu
Futbolda Spor Toto Gelişim Ligleri'nin 2020-2021 sezonu planlaması belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Gelişim Ligleri kapsamında yer alan Elit Ligler ve Bölgesel Gelişim Ligleri'ne ait 2020-2021 sezon planlaması, katılımcı kulüplerin tüm hazırlıklarını yapabilmesi ve yıllık sezon planlamalarını eksiksiz olarak gerçekleştirebilmeleri için hazırlandı.
Spor Toto Gelişim Elit A-B 17 Yaş, Elit A-B 19 Yaş kategorilerinde maçların, Süper Lig müsabakaları ile aynı tarihte başlaması planlandı.
Spor Toto Gelişim Elit 14-15 yaş ile 16 yaş liglerinde gruplar belirlendi. Bölgesel Gelişim Ligi 15, 16, 17 ve 19 yaş kategori grupları ile bu liglerde sezon planlaması daha sonra açıklanacak.
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