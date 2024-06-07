Spor Toto devretti, 30 milyon TL'ye koşuyor! Yeni programa ait tüm detaylar burada...

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Futbolseverlerin gözü kulağı bu hafta Spor Toto programındaki karşılaşmalarda olacak.

Eğer ikramiye çok fazla kişiye bölünmez ise 15 bilenlerin büyük meblağlar kazanması bekleniyor.

İddaa'da olduğu gibi Spor Toto’da da doğru adres Türkiye’nin en hızlı büyüyen resmi bahis platformu Misli olacak!

14 bilenler iyi kazandı!

Spor Toto programında 18 kişi, 14 maç bilerek ceplerini doldurdu. Sadece 1 maçla 15’te 15’i kaçırmış olsalar da 14 bilerek tam 216 bin 911 bin TL kazandılar. Şanslı kazananlar arasında 2 de Misli üyesi var!

İkramiye bu hafta 30 milyona ulaşabilir!

Geçtiğimiz hafta 6 milyon 832 bin 699 TL devreden Spor Toto’ya ilgi devrettikçe daha da artıyor. Birbirinden heyecanlı maçların yer aldığı programda 30 Milyon TL’ye varan oldukça büyük meblağlı bir ikramiye verileceği tahmin ediliyor.

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Spor Toto’da milli maç rüzgârı…

Spor Toto’nun 45. hafta programında futbolseverleri birbirinden keyifli milli maçlar bekliyor. EURO 2024 ve Copa America öncesi son provalarını yapan milli takımlar turnuvalar öncesinde kendilerini test ediyor. A Milli Takımımız da pazartesi günü saat 21.45’te Polonya ile kozlarını paylaşacak.

Spor Toto programında ayrıca; Meksika - Brezilya, İngiltere - İzlanda, Portekiz - Hırvatistan, Almanya -Yunanistan, İtalya - Bosna Hersek ve Fransa - Kanada gibi dikkat çeken maçlar bulunuyor.

Spor Toto’da nasıl sistemli oynanır?

Spor Toto oyuncuları sistemli oyunu kazanma şansını artırmak için tercih etmektedir. Sistemli oyunda maç sonucuyla ilgili birden fazla tahminde bulunulabiliyor. Örneğin: Bir maça 1-0, 1-2 veya 0-2 gibi ikili tahminler yapılabilirken; aynı zamanda üç sonuca birden de oynanabiliyor. İki veya üç seçeneğe aynı anda oynayarak maçın riski azaltılıyor ve kazanma olasılığı daha da artıyor. Sistemli oyunda, oynanacak kolon sayısı arttığı için kupon bedeli de artmış olur. Sistemli tahminlerde kupon bedeli her bir ikili tahminde 2 ile, üçlü tahminde ise 3 ile çarpılmaktadır.

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Spor Toto’da ilk maç bugün 18.30’de… İşte bu haftanın tam programı!





Spor Toto’nun 45. hafta programı bugün saat 18.30’da oynanacak Çekya - Malta maçıyla başlayacak.

Siz de Spor Toto heyecanını hemen Misli’ye üye olarak doyasına yaşayın!

Misli’de Spor Toto karşılaşmaları ile ilgili yer alan detaylı istatistikleri ve yazar tahminlerini inceleyerek 15 bilenlerden biri siz olun!

Misli’den yeni üyelere 50 TL hediye!

Misli’ye üye olan herkes, 50 TL değerinde Misli Puan kazanıyor. Siz de mobil uygulamadan Misli’ye üye olun, kampanyaya katılın, anında 50 TL kazanın ve Spor Toto heyecanını yaşamaya başlayın!

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Misli'den yeni üyelere 50 TL hediye! Hemen üye ol!