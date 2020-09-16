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Voleybol
Haber Giriş: 16.09.2020 - 18:49 | Son Güncelleme:

Spor Toto deplasmanda kazandı

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Spor Toto deplasmanda kazandı
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Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ikinci hafta müsabakasında Spor Toto, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 1 - Spor Toto 3
Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Erol Akbulut, Ramazan Çevik
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Muhammet Kaya, Husaj, Arpad Baroti, Uğur Kılınç, Melo, Murathan Kısal (Ramazan Serkan Kılıç, Berk Dilmenler, Esat Dalgıç, Mehmet Boğaçhan Zambak)
Spor Toto: Oğulcan Yatgın, Kemal Kayhan, Wallace, Bruno, İbrahim Emet, Ferreira (Murat Tokgöz,Deniz İvgen)
Setler: 20-25, 25-21, 24-26, 23-25
Süre: 139 dakika (34, 33, 39, 33)

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