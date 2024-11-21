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Spor Toto 3-1 Neftohimik

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#Voleybol#Spor Toto#Neftohimik
Spor Toto 3-1 Neftohimik
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2024 19:18

CEV Challenge Kupası 16'lı final turu rövanşında Spor Toto Erkek Voleybol Takımı, Bulgaristan temsilcisi Neftohimik'i 3-1 mağlup etti.

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Spor Toto Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16'lı final turu rövanşında konuk ettiği Bulgaristan temsilcisi Neftohimik'i 3-1 yenerek 8'li final turuna yükseldi.

Neftohimik ile deplasmanda oynadığı ilk maçı 3-0 kazanan Spor Toto, bir üst turda ise Almanya'nın WWK Volleys takımıyla karşılaşacak.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: François Troyon (İsviçre), Konstantin Selin (Azerbaycan)

Spor Toto: Ulaş Kıyak, Oliva, Mustafa Koç, Edgar, Muagututia, Mustafa Cengiz (Beytullah Hatipoğlu, Batuhan Avcı, Muhammed Kaya, Yiğit Savaş Kaplan, Ümit Demir, Doğan Karakoç, Hamdi Erkan, Kaan Bülbül)

Neftohimik: Penchev, Georgiev, Krajcovic, Truhtchev, Ragin, Dobromir Dimitrov (Ivanov, Stoyan Dimitrov, Asenov, Petrov)

Setler: 25-19, 25-23, 20-25, 25-17

Süre: 97 dakika (25, 26, 23, 23)

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#Voleybol#Spor Toto#Neftohimik

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