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Voleybol
AA
Haber Giriş: 04.10.2020 - 19:08 | Son Güncelleme:

Spor Toto 3-0 İstanbul Büyükşehir Belediyespor

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Spor Toto 3-0 İstanbul Büyükşehir Belediyespor
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Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. haftasında Spor Toto, İstanbul Büyükşehir Belediyespor 'u 3-0 yendi

Salon: TVF Başkent

Hakemler: İbrahim Ünal, Ali Sarıkuzu

Spor Toto: Kemal Kayhan, Wallace, Bruno, İbrahim Emet, Oğulcan Yatgın, Ferreira (Deniz İvgen, Sercan Yüksel Bıdak, Murat Tokgöz)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Rıfat Erden Çevikel, Abdulsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Emre Berat Fırat, Oğuzhan Doğruluk, Emir Kaan Öztürk (Beytullah Hatipoğlu, Gökhan Çatal, Can Koç, Baturay Çağan Serçiler)

Setler: 25-12, 25-20, 25-16

Süre: 70 dakika (21, 26, 23)

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