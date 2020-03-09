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Voleybol
AA
Haber Giriş: 09.03.2020 - 22:20,Son Güncelleme:/

Spor Toto 2-3 Ziraat Bankası

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Spor Toto 2-3 Ziraat Bankası
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Ziraat Bankası, 21. haftanın kapanış maçında Spor Toto'yu 3-2 yendi.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocutçu, Bilal Çağlar

Spor Toto: Williams, Bruno, Kemal Kayhan, Arslan Ekşi, Ferreira, Sercan Yüksel Bıdak (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Kadir Cin)

Ziraat Bankası: Muhammed Ertuğrul, Hierrezuelo, Poglajen, Emin Gök, Escobar, Halil İbrahim Yücel (Berkay Bayraktar, Cafer Kirkit, Enes Atlı Selim Demir, Koray Şahin)

Setler: 25-16, 23-25, 19-25, 25-23, 13-15

Süre: 138 dakika (24, 34, 26, 34, 20)

Spor Toto 2-3 Ziraat Bankası

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