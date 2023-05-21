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Spor Toto 1. Lig'de süper final! Süper Lig'e çıkacak takım ve küme düşen ekip belli olacak

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#Spor Toto 1. Lig#Çaykur Rizespor#Futbol
Spor Toto 1. Ligde süper final Süper Lige çıkacak takım ve küme düşen ekip belli olacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2023 07:00

Süper Lig’e doğrudan çıkacak ve küme düşecek son takımlar belli olacak. Samsunspor’un ardından Süper Lig’e direkt çıkacak ikinci ekip bugün ya Rize ya da Pendik olacak. Eyüpspor ve Keçiörengücü son play-off bileti için final gibi bir maç yapacak. Altınordu ya da Erzurumspor da küme düşecek.

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Spor Toto 1. Lig’de Süper Lig’e çıkacak ikinci takım, play-off’lara kalacak son ekip ve küme düşecek ikinci takım bugün oynanacak son hafta maçlarının ardından belli olacak. 67 puanla ikinci sırada bulunan Çaykur Rizespor, Altınordu karşılaşmasından 1 puan alması durumunda diğer maçların sonuçlarına bakılmaksızın Süper Lig’e yükselen ikinci takım olacak. Eğer Rize mağlup olursa, üçüncü sıradaki Pendikspor bugün galip geldiği takdirde Süper Lig’e çıkacak. Bu arada Pendik eğer ikinci olamasa bile ligi üçüncü bitirip play-off’ finalini garantilemiş durumda.

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EYÜPSPOR SON MAÇ ÖNCESİ AVANTAJLI

Sakaryaspor, Bodrumspor ve Göztepe’nin play-off’u garantilediği ligde Eyüpspor Keçirengücü’nden en az 1 puan aldığı takdirde Süper Lig umutlarını sürdürerek. Keçiörengücü galip gelirse rakibini geçip play-off’a gidecek. Deprem felaketi sonrası Adanaspor ve Yeni Malatyaspor’un ligden çekilmesiyle bu sezon iki ekibin düşeceği ligde Denizlispor’un ardından veda eden ikinci ekip Altınordu veya Erzurum olacak. Erzurum’a ligde kalmak için Bolu önünde beraberlik yetecek. Altınordu için tek kurtuluş reçetesi Çaykur Rize’yi yenip, Erzurumspor’un da mağlup olması.

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BiR SEZON ARADAN SONRA SÜPER LiG’E DÖNEBiLiR

Bülent Korkmaz yönetimindeki Çaykur Rize bugünü ikinci bitirirse 1 sezon aradan sonra Süper Lig’e dönmüş olacak.

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#Spor Toto 1. Lig#Çaykur Rizespor#Futbol

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