Spor Toto 1. Lig'de Play-Off programı belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de normal sezonun sona ermesiyle birlikte Play-Off'a katılacak takımlar belli oldu.

Ligi 3. sırada bitiren Pendikspor doğrudan finale yükseldi. Play-Off 1. Turu'nda ise Bodrumspor ile Göztepe, Sakaryaspor ile de Eyüpspor eşleşti.

PLAY-OFF PROGRAMI BELLİ OLDU

26 Mayıs Cuma günü saat 17.00'da oynanacak ilk maçta Bodrumspor ile Göztepe kozlarını paylaşacak. Aynı gün saat 20.00'da başlayacak müsabakada ise Sakaryaspor ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek.

FİNAL 8 HAZİRAN'DA

Müsabakalarını kazanacak olan takımların çift maç eleme usulüne göre eşleşeceği Play Off 2. Turunda maçlar 31 Mayıs Çarşamba ve 4 Haziran Pazar günü oynanacak. Final müsabakası 8 Haziran Perşembe günü oynanacak olup, final merkezi ise daha sonra ilan edilecek.

TFF 1. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ

MADDE 3 - MÜSABAKA SİSTEMİ

(4) Çift devreli lig müsabakaları sonunda TFF 1. Lig'de 3., 4., 5., 6. ve 7. sırayı alan toplam beş takım Süper Lig'e yükselecek 3. takımın belirleneceği Play-Off Müsabakaları oynarlar.

a) Çift devreli lig müsabakaları sonunda TFF 1. Lig'de puan sıralamasında 3. olan takım doğrudan Play Off Finaline yükselir.

b) Çift devreli lig müsabakaları sonunda TFF 1. Lig'de puan sıralamasında 4. olan takım ile 7. olan takım,; 5. olan takım ile de 6. olan takım eşleşirler. Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre 4. ve 5. olan takımların sahasında oynanır.

c) Bu müsabakalarda normal süre berabere sonuçlanırsa müsabaka on beşer dakikalık iki devre halinde uzatılır. Uzatma devrelerinde eşitlik bozulmazsa, kazanan takım penaltı noktasından yapılacak vuruşlar sonucunda belirlenir.

d) Bu müsabakalar sonucunda kazanan takımlar, finalist takımı belirlemek için çift maç eleme usulüne göre ve ilk maç puan sıralamasına göre ligi daha altta bitirmiş takımın sahasında olacak şekilde eşleşirler. İki maç sonunda, galibiyet veya beraberlik sayılarının eşit olması halinde, toplamda daha fazla gol atan takım tur atlar. Atılan gollerin eşit olması halinde ise ikinci müsabaka sonunda on beşer dakikalık iki uzatma devresi oynanır. Uzatma devrelerinde de eşitliğin bozulmaması durumunda, kazanan takım penaltı vuruşları sonucunda belirlenir. Kazanan takım ligi 3. Sırada bitiren takımın finalde rakibi olur.

(5) Final Müsabakası TFF tarafından tespit edilecek tarafsız sahada tek maç eleme usulüyle oynanır. Final müsabakasının normal süresi berabere sonuçlanırsa müsabaka on beşer dakikalık iki devre halinde uzatılır. Uzatma devrelerinde eşitlik bozulmazsa, kazanan takım penaltı noktasından yapılacak vuruşlar sonucunda belirlenir. Kazanan takım Süper Lig'e yükselen 3. takım olur.