Spor Toto 1. Lig'de Denizlispor küme düştü

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Denizlispor, Spor Toto 1'inci Lig'in 33'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Ankara Keçiorengücü'ne 4-0 mağlup oldu. Spor Toto 1. Lig'de küme düşmesi kesinleşen ilk takım Denizlispor oldu.

17’nci dakikada gelişen Ankara Keçiörengücü atağında Muharrem’in sol kanattan içeriye ortasında, ceza sahası içinde Mustafa, Erkam’ı yere düşürünce hakem Süleyman Şen penaltı noktasını gösterdi.

Penaltıyı kullanan Rashad Muhammed, topu ağlara gönderdi: 0-1

23’üncü dakikada Bardhi’nin ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Melih’in çaprazdan

vuruşunu kaleci Abdülkadir uzaklaştırdı.

27’inci dakikada gelişen Altaş Denizlispor atağında Muhammet’in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Okan’ın şutu, direğin dibinden dışarıya gitti.

32’inci dakikada sağ kanattan topu taşıyan Rashad Muhammed’in ara pasında topla buluşan Bardhi, ceza sahası içinde kaleci Abdülkadir’i de çalımlayarak, topu ağlara gönderdi. Ancak poziyonun başlangıcında Hamza’nın Bekir’e yaptığı faul ‘VAR’da incelendi. ‘Gol’ kararı iptal edildi.

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45+1’inci dakikada sağ kanattan topu taşıyan Bekir, ceza sahası içinde bulunan Dembele’ye aktardı.

Ceza sahası içinde kaleciyle karşı kalan Dembele, kaleci Abdülkadir’in sağından topu ağlara gönderdi: 0-2.

52’inci dakikada Berkant’ın ceza yayı üzerinden sert ve düzgün şutunu kaleci Metin, iki hamlede

kontrol etti.

59’uncu dakikada sağ kanattan gelişen atakta Caner’in pasında topla buluşan Rashad Muhammed, rakibinden sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Muhammed’in içeriye çevirdiği topa Aly Malle’nin gelişine vuruşu direkten döndü. Dönen topu davunma uzaklaştırdı.

83’üncü dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında Hakan, topa elle

müdahalede bulundu. Hakem Alpaslan Şen penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kulanan Rashad Muhammed, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti: 0-3.

85’inci dakikada Bardhi’nin pasında sol kanatta buluşan Musa Caner, topla ceza sahası içine girdi. Musa Caner’in sol çaprazdan kaleye sert vuruşu filelerle buluştu: 0-4.

Mücadele 4-0 Ankara Keçiörengücü'nün üstünlüğüyle sona erdi.