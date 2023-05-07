Spor Toto 1. Lig’de büyük gün! Süper Lig'e çıkacak ikinci takım ve küme düşecek ikinci ekip...

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Spor Toto 1. Lig’de 36. hafta maçlarının tamamı bugün saat 16.00’da oynanacak. Şampiyonluğu garantileyen Samsunspor’un ardından direkt Süper Lig’e çıkacak ikinci takım ile play-off ve kümede kalma savaşı veren ekiplerin kaderine yön verecek karşılaşmalar şöyle:

RiZESPOR-TUZLASPOR

63 puanla 2. sırada yer alan Çaykur Rizespor, hiçbir iddiası kalmayan 38 puanlı Tuzlaspor’u yenerek son 2 haftaya avantajlı girmeyi hedefliyor.

SAKARYASPOR-PENDiK

Haftaya 59 puanla 4. sırada giren Sakaryaspor, 61 puanla 3. basamaktaki Pendikspor’u konuk edecek. İki takımın da hedefi mutlak 3 puan.

MANiSA FK-GÖZTEPE

52 puanlı Manisa’nın az da olsa play-off şansı var. Son 11 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik alan 57 puanlı Göztepe ise başarılı seriyi sürdürme amacında.

BODRUM-ALTINORDU

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55 puanlı ev sahibi takım, play-off iddiasını sürdürmek için kazanmak zorunda. 34 puanlı Altınordu ise ligde kalma yolunda son kozlarını oynuyor.

ERZURUM-G.BiRLiĞi

31 puanla küme düşme hattında bulunan Gençlerbirliği ile, 1 basamak üstünde bulunan 33 puanlı Erzurumspor FK, kendileri açısından sezonun en önemli karşılaşmasına çıkacak.

ALTAY-DENiZLiSPOR

Haftaya 34 puanla 13. sırada giren Altay, ligden düşmesi kesinleşen 17 puanlı Denizlispor’u yenerse, kümede kalma yolunda rahat bir nefes alacak.

BANDIRMA-BOLUSPOR

51 puanla 9. sırada yer alan Beyçimento Bandırmaspor ile 49 puanla 11. basamaktaki Dyorex Boluspor bugün kazanarak play-off şanslarını son iki maça taşımaya çalışacak.