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Spor Toto 1. Lig'de Altınordu fırtınası! Son 5 haftanın lideri...

#Altınordu#Spor Toto 1. Lig#Anadolu Kulüpleri
Spor Toto 1. Ligde Altınordu fırtınası Son 5 haftanın lideri...

Spor Toto 1’inci Lig’de üst üste 4 galibiyet aldıktan sonra zorlu Eyüpspor deplasmanından 1 puanla dönen Altınordu, son 5 haftanın en çok puan toplayan takımı oldu.

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Nasadoge Menemenspor (D), Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Bereket Sigorta Ümraniyespor’u (D) 1-0, Adanaspor’u 2-0 mağlup ettikten sonra Eyüpspor’la (D) 2-2 berabere kalan İzmir temsilcisi bu periyotta 13 puan toplayarak son haftaların flaş ekibi olmayı başardı.

Düşme hattının 2 puan ve 1 basamak üstünde yer alan 35 puanlı kırmızı-lacivertliler, son 6 haftada kurtuluşunu ilan etmeyi hedefliyor.

Taraftarının önünde 2, dış sahada ise 4 karşılaşmaya çıkacak Altınordu cumartesi günü konuk edeceği Manisa Futbol Kulübü’nü de yenerek namağlup serisini sürdürmek istiyor. Rakibine ilk yarıda deplasmanda 1-0 mağlup olan İzmir ekibi bu kez kazanan taraf olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

KAPTANDAN EROĞLU’NA TEŞEKKÜR

Altınordu’da son 5 maçta 4 gol, 1 asistlik performansıyla takımını ayakta tutan kaptan Ahmet İlhan Özek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla teknik direktör Hüseyin Eroğlu’na teşekkür etti.

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Deneyimli futbolcu, teknik patron Eroğlu ile kucaklaştığı bir fotoğrafını, "İnanmak, değer vermek, değer görmek, sorumluluk vermek, saygı, sevgi, teslimiyet, iletişim ve kocaman bir teşekkür" sözleriyle paylaşarak tecrübeli çalıştırıcıyı etiketledi.



KALECİ ALİ EMRE’DEN ÖRNEK DEMEÇ

Altınordu’nun 23 yaşındaki kalecisi Ali Emre Yanar, Eyüpspor maçı sonrası yayıncı kuruluşa verdiği röportajdaki sözleriyle alkış topladı.

Altınordulu futbolcular zamandan çaldıkları gerekçesiyle tribünden tepki görürken, maçta hafif bir sakatlık yaşayan kaleci Ali Emre, "Bir hatamız kusurumuz olduysa kusura bakmasınlar. Maalesef sakatlıklarımızdan dolayı oyun çok fazla durdu. Biz gerideyken de durdu, öne geçtiğimizde de durdu. Burada yanlış anlaşılmak istemem. Kusura bakmasınlar, özür dileriz" diyerek vakit geçirme niyetinde olmadıklarını vurguladı.

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#Altınordu#Spor Toto 1. Lig#Anadolu Kulüpleri

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