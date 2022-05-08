Spor Toto 1. Lig'de 9 maç aynı anda oynandı! Toplam 34 gol...

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında 9 maç aynı anda oynandı. Daha önce Ümraniyespor ve Ankaragücü'nün Süper Lig'e çıkmayı, Bandırmaspor, İstanbulspor ve BB Erzurumspor ise play-off'a kalmayı garantilediği ligde netleşen bir durum ortaya çıkmadı.
Ligde iki hafta daha oynanacak.
1. Lig'in 36. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Kocaelispor 2-2 Altınordu
Bursaspor 3-2 Ümraniyespor
Tuzlaspor 3-2 Eyüpspor
İstanbulspor 1-1 Adanaspor
Boluspor 2-1 Samsunspor
Keçiörengücü 2-1 Manisa FK
Denizlispor 2-1 Menemenspor
Gençlerbirliği 2-1 BB Erzurumspor
Balıkesirspor 1-5 Bandırmaspor