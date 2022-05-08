Spor Toto 1. Lig'de 9 maç aynı anda oynandı! Toplam 34 gol...

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Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında 9 maç aynı anda oynandı. Daha önce Ümraniyespor ve Ankaragücü'nün Süper Lig'e çıkmayı, Bandırmaspor, İstanbulspor ve BB Erzurumspor ise play-off'a kalmayı garantilediği ligde netleşen bir durum ortaya çıkmadı.

Ligde iki hafta daha oynanacak.

1. Lig'in 36. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Kocaelispor 2-2 Altınordu

Bursaspor 3-2 Ümraniyespor

Tuzlaspor 3-2 Eyüpspor

İstanbulspor 1-1 Adanaspor

Boluspor 2-1 Samsunspor

Keçiörengücü 2-1 Manisa FK

Denizlispor 2-1 Menemenspor

Gençlerbirliği 2-1 BB Erzurumspor

Balıkesirspor 1-5 Bandırmaspor