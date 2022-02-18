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Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta heyecanı başlıyor

#Spor Toto 1. Lig#Spor Toto 1. Lig 26. Hafta#Futbol
Spor Toto 1. Ligde 26. hafta heyecanı başlıyor

Spor Toto 1. Lig'de heyecan 19, 20 ve 21 Şubat'ta oynanacak maçlar ile kaldığı yerden devam ediyor.

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Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta heyecanı yarın, 20 Şubat Pazar ve 21 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. 26. hafta ligde orta sıra mücadelesi veren Boluspor ve Gençlerbirliği'nin yarın 13.30'daki karşılaşması ile başlayıp, 21 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak Altınordu - Bandırmaspor ve Eyüpspor - Menemenspor maçlarıyla tamamlanacak.

Lider konumda yer alan MKE Ankaragücü, pazar günü küme düşme hattındaki Bursaspor'u konuk edecek. Ankaragücü ile birlikte 49 puana sahip olan ve ikinci sırada yer alarak şampiyonluk mücadelesi veren Ümraniyespor ise pazartesi günü Manisa FK'nın konuğu olacak.

Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın

13.30 Boluspor - Gençlerbirliği
19.00 Tuzlaspor - Kocaelispor

20 Şubat Pazar

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13.30 Samsunspor - Denizlispor
16.00 Balıkesirspor - İstanbulspor
19.00 MKE Ankaragücü - Bursaspor

21 Şubat Pazartesi

14.30 Manisa FK - Ümraniyespor
17.00 Adanaspor - BB Erzurumspor
20.00 Eyüpspor - Menemenspor
20.00 Altınordu - Bandırmaspor

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#Spor Toto 1. Lig#Spor Toto 1. Lig 26. Hafta#Futbol

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