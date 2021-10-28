Spor Toto 1. Lig'de 11. hafta hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 11. haftada oynanacak maçlarda şu hakemler düdük çalacak:
30 Ekim Cumartesi:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Yılport Samsunspor: Sarper Barış Saka
16.00 Manisa FK-Beypiliç Boluspor: Alper Akarsu
19.00 Eyüpspor-MKE Ankaragücü: Yasin Kol
31 Ekim Pazar:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Tuzlaspor: Direnç Tonusluoğlu
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Balıkesirspor: Bülent Birincioğlu
19.00 Altaş Denizlispor-Kocaelispor: Davut Dakul Çelik
19.00 Gençlerbirliği-İstanbulspor: Ömer Faruk Turtay
1 Kasım Pazartesi:
20.00 Bursaspor-Ankara Keçiörengücü: Onur Özütoprak
20.00 Adanaspor-Altınordu: Oğuzhan Çakır
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