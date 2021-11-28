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Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü 3-2 Ümraniyespor

#Spor Toto 1. Lig#Ankara Keçiörengücü#Ümraniyespor
Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü 3-2 Ümraniyespor

Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında Ankara Keçiörengücü sahasında ağırladığı Ümraniyespor’u 3-2’lik skorla mağlup etti.

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Stat: Aktepe

Hakemler: Alper Çetin xx, Serdar Diyadin xx, Deniz Turgut xx, Raşit Yorgancılar xx

Ankara Keçiörengücü: Hüseyin Yılmaz xx, Muharrem Cinan xx, Fatih Selim Solmaz xx, Mehmet Tayfun Dingil xx, Abdulkadir Korkut xx (Ali Yavuz Kol dk. 68 x), Taşkın Çalış xx, Ackah xx, Djıbrila xx (Vusal Iskandarlı dk. 56 x), Olawoyin xx (Uğur Utlu dk. 86 ?), Eze xx, Hamza Gür xx

Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Ercan Coşkun xx, Glumac xx, Alim Öztürk xx, Emre Nefiz xx, Kartal Kayra Yılmaz xx, Rodriguez xx (Bammou dk. 69 x), Yusuf Emre Gültekin xx, Serkan Göksu xx (Oğuz Gürbulak dk. 79 x), Onur Ayık xx (Kehinde dk. 90 ?), Camara xx

Goller: Alim Öztürk (dk. 3) (Ümraniyespor), Eze (dk. 27, 74 ve 90+1) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı Kartlar: Kartal Kayra Yılmaz, Glumac, Serkan Göksu, Onur Ayık (Ümraniyespor), Eze, Vusal İskandarli (Ankara Keçiörengücü)

Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü 3-2 Ümraniyespor

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Maçtan Dakikalar

3. dakikada Rodriguez’in sol çaprazdan yerden gönderdiği topu Alim Öztürk düzgün bir vuruşla filelere gönderdi. 0-1

21. dakikada sol kanattan Muharrem’in ortasında Hamza'nın kafayla indirdiği topa Djibrila’nın vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

27. dakikada Hamza’nın ceza sahası içine ortasında topla buluşan Eze, meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. 1-1

36. dakikada Eze orta sahadan attığı uzun pasla topu Djibrila ile buluşturdu. Sol kanat üzerinden ceza sahasına gelen Djibrila’nın kaleciden dönen şutuna Hamza dokundu. Kale çizgisi üzerinde topu kaleci Burak çeldi.

44. dakikada penaltı kazanan Ümraniyespor’da Rodriguez topu ağlara yolladı. 1-2

74. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Eze'nin sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-2

90+1. dakikada kendi yarı sahasında aldığı topu rakip ceza sahasına kadar süren Eze, ceza sahasına girerek plase bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-2

Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü 3-2 Ümraniyespor

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#Spor Toto 1. Lig#Ankara Keçiörengücü#Ümraniyespor

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