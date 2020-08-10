Spor spikeri Emre Gönlüşen son yolculuğuna uğurlandı! O paylaşım sonrası Adana'da yağmur...

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Emre Gönlüşen için Adana Kabasakal Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine, ailesi ile yakınlarının yanı sıra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bazı milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve spor camiasından isimler katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından evli ve 2 çocuk babası Gönlüşen'in naaşı, aynı mezarlıkta defnedildi. Cenazede bazı taraftarlar tarafından Gönlüşen'in tabutunun üzerine Adanaspor forması ve atkısı konuldu.

Cenazede Gönlüşen'in yakınlarının gözyaşlarını tutamadığı gözlendi.

ATTIĞI TWEET DUYGULANDIRDI

Sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanan Emre Gönlüşen'in 18 Haziran'da attığı bir tweet duygulandırdı. Gönlüşen tweetinde; "Ne demiş şair 'Yaz sıcağında mevsimi değiştiren bu sağanak yağışa kayıtsız kalmak mümkün mü, bir sonraki baharı yaşayacağımız kesin değilken" yazmıştı. Gönlüşen'in vefat ettiği gün Adana'da yağmur yağdı.

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